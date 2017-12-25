Prometeon Türkiye 2018 yılında iz bırakmaya devam edecek

Pirelli endüstriyel lastiklerinin üreticisi Prometeon Türkiye, “İz Bırakıyoruz” temalı iş ortakları toplantısını gerçekleştirdi. Etkinliğin ev sahipliğini, Prometeon Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran gerçekleştirdi. Prometeon Türkiye bayilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 2017 yılı değerlendirmesi yapılırken 2018 yılına dair hedefler paylaşıldı. Prometeon Türkiye'nin ürünleri ve filolara yönelik hizmetleri detaylı şekilde anlatıldı.



2018 Yılı İz Bırakma Yılı Olacak

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prometeon Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran, 2017 yılında beklentilerin üzerinde bir başarı gerçekleştirdiğine dikkat çekti ve sözlerine bu başarıda emeği geçen iş ortaklarına teşekkür ederek başladı. Alp Günvaran, “Dünya ticari lastik pazarında Türkiye'nin pazar payı yüzde 1 iken 2017 yılında bizim Prometeon dünyası içerisindeki payımız yüzde 11 seviyelerinde gerçekleşti. Yani grup içerisinde Türkiye'nin dünya pazarındaki payından çok daha yüksek bir pazar payımız var. 2017 yılındaki başarılarımız sayesinde Prometeon dünyası içerisinde hem üretim hem de yönetim merkezi olmayı başardık. Bugün Türkiye'deki ekip arkadaşlarımız 33 ülkenin yönetimini gerçekleştiriyor. Avrupa'da yapılan toplam aylık satışların yüzde 42'si, Avrupa toplam cirosunun yüzde 38’i burada yapılan çalışmaların sonucu gerçekleşiyor. Bu başarıları beraberce elde ettik” dedi.



2018-2022 planlarına de değinen Günvaran “Önümüzdeki 5 yıllık dönemde iddialı hedeflere sahibiz. Üretim kapasitemizi artırarak, portföyümüzü genişleterek, filo yaklaşımımızla hizmetlerimizi çeşitlendirerek ve markamıza yatırım yaparak başarılarımızı daha da artıracağız. 2018 iz bıraktığımız bir yıl olacak” şeklinde konuştu.



2017 Yılında Ticari Lastik Pazarı Beklentilerden Üzerinde Büyüdü

2017 yılında Türkiye'de ticari lastik pazarında ciddi bir büyüme yaşandığına ve yaşanan büyümenin sektörün tahminlerinin bile üstünde gerçekleştiğine dikkat çeken Prometeon Türkiye Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, "Türkiye'de lastik pazarı beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi. Yüzde 11'lik büyümede Türkiye'de ticari araç üretiminin artarak devam etmesi, vergiler dolayısıyla Avrupa ve Türkiye’de üretilen ürünlere olan talebin artması, üretimin Türkiye’ye kayması etkili oldu" dedi.



Öte yandan Prometeon Türkiye'nin pazardan daha fazla büyüdüğüne ve pazar payını artırdığına dikkat çeken Gökçe Şenocak, toplantıda bayilere yaptığı sunumda “Vizyonumuz sayesinde 2017 yılında pazardaki büyümeyi öngördük ve iyi bir planlama ile hem pazar payımızı yüzde1,1 artırdık hem de satışlarımızı ciro bazında yaklaşık yüzde 45, adet bazında yüzde 20’ye yakın artırdık” dedi.



Şenocak müşteriler için güvenin simgesi olan ön aks pazarında yüzde23 pay ile tek markada lider oldukları bilgisini paylaştı. Şantiye grubunda yüzde25 pay ile liderlik üstlendiklerine değinen Şenocak kaplanabilirlik oranlarında da rekabette üstünlük kaydettiklerine değindi.



Türkiye'nin Avrupa Lojistik Üssü Olma Hedefi Ticari Lastik Pazarını da Büyütecek

Prometeon Türkiye Pazarlama Müdürü Faruk Uslu ise şunları kaydetti, “Türkiye'nin Avrupa'nın lojistik üssü olma hedefi doğrultusunda yeni yatırımlar yapılması yönünde alınan kararlar 2022 yılı için daha büyük bir şekilde revize edildi. 2017 sonuna geldiğimizde Türkiye'de 7 adet lojistik merkezi bulunuyor.



2023 yılında bu sayının 20'ye çıkarılması hedefleniyor. Diğer yandan dünyanın en büyük sekizinci, Avrupa'nın ise birinci ticari araç üreticisi olan Türkiye, otobüs üretiminde ise Avrupa lideri. Avrupa'da yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 70'i karayolu ile yapılırken Türkiye'de bu oran yüzde 85 seviyelerinde. Bunların sonucu olarak da ağır vasıta pazarı ve lastik pazarı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.” Pazarlama stratejileri ile ilgili detayları paylaşan Uslu yeni ürünler hakkında da iş ortaklarını bilgilendirdi.



Filolara Yönelik Hizmet Ailesi ProTruck İlk Defa Duyuruldu

Prometeon Türkiye toplantıda filolara yönelik hizmetlerini ProTruck çatısı altında topladığının da duyurusunu yaptı. Filo çözümleri ile müşterilerin lastiklerinden en yüksek verimi almalarına destek olmak için FleetMobile, FleetCube ve FleetTech gibi yenilikçi hizmetler sunan Prometeon Türkiye, bu hizmetlerle filoların ana işlerine odaklanmalarını sağlıyor.



Toplantıda iş ortakları da sahne aldı

Toplantının ardından gerçekleşen atölye çalışmalarında bayiler ürün ve hizmetler kapsamında 7 farklı konu başlığını ele alarak Prometeon yönetimine öneri ve beklentilerini aktardıkları sunumlarını gerçekleştirdiler. Prometeon iş ortakları ile beraber Prometeon yöneticileri iz bırakmak üzere birbirlerine söz vererek Türkiye haritasının yer aldığı panoda kendi bölgelerine imza attılar. 13-14 Aralık tarihleri arasında Antalya'da Rixos Premium Belek’te yaklaşık 150 kişinin katılımı ile gerçekleşen toplantı Ziynet Sali’nin sahne aldığı gala yemeği ile son buldu.