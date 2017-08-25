Polatyol dünya devleri arasına girdi

Polatyol Yönetim Kurulu Üyesi Celaleddin Polat, Türkiye’nin 10 yıldır dünyanın en büyük müteahhitleri listesinde ikinci sırada olduğunu hatırlatarak, “Polatyol olarak bu büyük başarıya katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi. Polat, “Bugün Türkiye’nin her zamankinden daha hızlı koşmaya, daha fazla üretmeye ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. Türkiye ekonomisindeki istikrarın devamı için bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.Bu vizyonla, yurtdışındaki faaliyetlerimizi çok daha cesur adımlarla, daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız” diye konuştu.

9 ülkede faaliyet gösteriyor

İlk faaliyetleri Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan Polatyol, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Suudi Arabistan, Umman, Fas, Irak, Libya, Gürcistan, Katar gibi toplam 9 ülkede karayolu, baraj, içme suyu, köprü ve demiryolu inşaatları yaptı. Karadeniz Sahil Yolu, Okmeydanı Kavşağı gibi prestij projeleri hayata geçirdi. 2007 yılında enerji sektöründe faaliyet gösteren Polatyol, çok sayıda JES, HES ve RES projelerine imza attı. Polatyol, 2014 yılında satın aldığı Avrupa’nın en geniş alana yayılan gayrimenkul projesi Eston Şehir projesiyle gayrimenkule de iddialı bir giriş yaptı.

Türkiye ekonomisinin güçlü gruplarından Polatyol, ENR’ın (Engineering News Record) “Dünyanın en Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesine girdi. Polatyol, 2016 yılında müteahhitlerin ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri geliri esas alarak hazırlanan, ENR listesinde dünyanın en büyük 239’uncu firması oldu.