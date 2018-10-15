PLASTİK SEKTÖRÜ 19,4 MİLYAR DOLAR ÜRETİM YAPTI

Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan sektörlerin başında gelen plastik, 2018 yılının ilk yarısında büyüme performansını sürdürdü. Yayınladığı raporlarla sektörün nabzını tutan Plastik Sanayicileri Vakfı’nın (PAGEV) verilerine göre 2018 yılının ilk altı ayında plastik mamul üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 7,2 artışla 5,1 milyon tona, değerde ise yüzde 9,3 artışla 19,4 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında plastik mamul üretiminden en çok payı 2,2 milyon ton ile plastik ambalajlar alırken ambalajı 1,1 milyon tonluk üretim ile plastik inşaat malzemeleri izledi.

PAGEV sektör izleme raporunda; plastik mamul üretiminin 2018 sonunda yaklaşık yüzde 5 artış ile miktarda 10,1 milyon ton ve 38,8 milyar dolara ulaşacağı ön görüldü. Ancak yılın ikinci yarısında ilk yarıdaki kârlılığın yakalanamayacağı bir büyümenin beklendiği ifade edildi.

Sektör ihracatının 2018 sonunda 4,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor

Plastik sektörü ihracattaki güçlü görünümünü 2018 yılının ilk yarısında da korudu. Plastik mamul ihracatı 2018 yılının ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 7,3 artışla 856 bin ton, değerde ise yüzde 12,8 yükselişle 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yaklaşık 200 ülkeye ürünlerini ihraç eden plastik sektörünün bu dönemde en çok ihracat yaptığı ülkeler Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve Fransa olarak sıralandı. Sektörün yılsonu direkt plastik mamul ihracatının miktarda yüzde 4,8 artarak 1,7 milyon tona, değerde ise yüzde 8,4 yükselişle 4,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Yılın ilk yarısında büyüme yurtiçi satışlardan geldi



2018’in ilk altı ayında plastik mamul iç pazar tüketimi geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında değerde yüzde 8,5 artışla 18,6 milyar dolar ve miktarda ise yüzde 7,1 yükselişle 4,5 milyon tona yükseldi. İlk 6 ayda gerçekleşen 4,5 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 2 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edildi. 2,5 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından kullanıldı.

Sektör yatırımları ekonomideki negatif göstergelere rağmen devam ediyor

Plastik sektöründe 2018 ilk yarıda 526 milyon dolarlık makine teçhizat yatırımı gerçekleşti. Bu dönemde yapılan yatırımın; yüzde 40’ını presler ve diğer makinalar, yüzde 19’unu enjeksiyon, yüzde 17’sini de aksam ve parçalar, yüzde 16’sını ekstrüzyon, yüzde 6’sını termoform ve yüzde 2’sini şişirme makinaları oluşturdu. Yılsonunda sektördeki makine teçhizat yatırımlarının 2017’ye kıyasla yüzde 13 artışla 1 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Plastik mamulde dış ticaret fazlası artıyor

PAGEV verilerine göre; yılın ilk yarısında 3,8 milyon ton ve 5,7 milyar dolarlık plastik hammadde ithalatı yapıldı. Aynı dönemde yerli hammadde üretimi ise 507 bin ton seviyesinde kaldı. Hammaddede ithalatı yüksek olan plastik sektörü, plastik mamulde ise tam tersi bir tablo ortaya koydu. Sektör söz konusu dönemde de plastik mamulde dış ticaret fazlası vermeye devam etti. 2018 yılının altı aylık döneminde plastik mamul dış ticaret fazlası 2017 yılının aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 8,3 artarak 539 bin ton, değerde ise yüzde 29,6 artışla 793 milyon dolara yükseldi.

Plastik sektörünün ilk yarı performansını değerlendiren TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu şunları söyledi: “2018 yılının ilk yarısında tüm ekonomik göstergeler kırılganlık taşımasına rağmen plastik sektörümüz; üretim, ihracat ve yatırım rakamlarını yukarıya taşımayı sürdürerek ne kadar güçlü bir sektör olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şüphesiz ki sanayicilerimizi zorlayan bir altı ayı geride bıraktık. Eğer ekonomide yaşanan olumsuz şartlar olmasaydı sektörümüzün büyüme rakamları daha yüksek olacaktı. Önümüzdeki tablo sektörümüzün ikinci yarı rakamlarında kârlılık oranlarının ilk yarının gerisinde kalacağını gösteriyor. Ayrıca ikinci yarıda özellikle yatırımlardaki pozitif görünümün tersine dönme riski bulunuyor. Plastik sektörü yarattığı istihdam ve ekonomiye katkısını bu zor şartlar altında da devam ettirmek için var gücüyle çalışıyor.”