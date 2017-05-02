PİYALEPAŞA İSTANBUL’DA HAK SAHİPLERİ EVİNE KAVUŞTU

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul’da hak sahipleri için kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirildi.

İstanbul’un en değerli semtlerinden Piyalepaşa’da hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul’da proje alanında yaşayan tapulu hak sahiplerine yönelik düzenlenen kura çekiminde duygusal anlar yaşandı.

Tamamlandığında Piyalepaşa ve Beyoğlu bölgesine sosyal ve ekonomik değer kazandıracak olan Piyalepaşa İstanbul, daire çekilişleri Piyalepaşa Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel’in katılımıyla noter huzurunda yapıldı.

173 dairenin dahil olduğu kura sonrası, 2018 yılı haziran ayında daire teslimleri gerçekleştiğinde hak sahibi vatandaşlar, "Dünyanın en iyi iç mimari tasarımı" ödülüne sahip olan Piyalepaşa İstanbul örnek dairesinde var olan tüm özellikleri taşıyan evlerine sahip olacaklar.

Piyalepaşa Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, çekiliş törenindeki konuşmasında şunlara vurgu yaptı:

“Bugün burada Piyalepaşa İstanbul projemiz için oldukça önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Biz de en az sizler kadar heyecanlıyız. Üç yıl önce sizlere söz vermiştik. Bugün bu sözü tutmuş olmanın ve siz değerli hak sahiplerini yeni yuvalarına kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hem kültürel hem ekonomik hem de sosyal olarak Beyoğlu’na yeni bir yüz ve vizyon kazandıracak olan Piyalepaşa İstanbul, hem şehrini hem de ülkesini temsil etme misyonunu da üzerinde taşıyor diyebiliriz. Bir diğer önemli nokta ise projemiz her geçen gün değerini katlanarak artırmaya devam ediyor. Tamamlandığında Piyalepaşa ve Beyoğlu’na yeniden hayat verecek Piyalepaşa İstanbul’da sahip olduğunuz daireleriniz kısa sürede size prim kazandıracak. Hepiniz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel de bugün hem hak sahipleri hem de kendileri için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Öncelikle anlaşma sürecinde gösterdiği anlayış ve iş birliği için hak sahiplerine teşekkür ediyoruz. Bütün hak sahiplerimiz bize inandı, biz de bu sayede onlara verdiğimiz sözü tuttuk ve bugün çekilişimizi gerçekleştirdik. Bunun için de hem mutlu hem de gururluyuz. Bu çekilişin sektör için de önemi büyük. Bu kura çekilişi bu büyüklükteki bir kentsel dönüşümde yapılan ilk kura çekilişi. Sektörümüz için örnek ve iyi bir başlangıç olmasını diliyor, hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Her yere rahat ulaşım imkanı

Beyoğlu’nda 82 dönüm arazi üzerinde, bölgenin ruhuna uygun olarak hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul, İstanbulluların özlemini duyduğu mahalle hayatını yeniden canlandırmayı hedefliyor. Bir konutta ihtiyaç duyulacak tüm detayların titizlikle düşünülerek yansıtıldığı projede; 1+0’dan 4+1’e kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 760 konut ve 190 rezidansın yanı sıra ofis, otel ve Alışveriş Sokağı da (AVS) yer alacak.

Şehrin kalbinde hayat bulan Piyalepaşa İstanbul, ulaşım açısından da merkezi konumda yer alıyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine sadece birkaç dakika içinde ulaşma imkânı sunan proje, D-100 kara yolu ve çevre yolu bağlantılarına, Dolmabahçe ve Kâğıthane tünellerine, Çağlayan Adliyesi ve hastanelere yakın konumuyla da ön plana çıkıyor.





- Dünyanın en iyi örnek dairesi ayrıcalığı

Piyalepaşa İstanbul, geçtiğimiz yıl sonunda düzenlenen ve gayrimenkul sektörünün en iyilerinin yarıştığı International Property Awards’ın yıldızı oldu. İki design group tarafından tasarlanan örnek daireler, önce Avrupa’nın sonra "Dünya’nın En İyi İç Mimari Tasarımlı Örnek Daire" ödülünü kazandı. Piyalepaşa İstanbul satış ofisinde 1+1 ve 3+1 olmak üzere, projeye özel olarak dizayn edilen ödüllü örnek daireler, aynı zamanda www.piyalepasa.com.tr ve mobilden sanal olarak 360 derece gezilebiliyor.

Piyalepaşa İstanbul satış ofisinde 1+1 ve 3+1 olmak üzere, projeye özel olarak dizayn edilen ödüllü örnek daireler, aynı zamanda www.piyalepasa.com.tr ve mobilden sanal olarak 360 derece gezilebiliyor.

Anadolu Haber Ajansı