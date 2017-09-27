Petrol Ofisinden Eskişehir'e yeni akaryakıt istasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Petrol Ofisi, Sarar Şirketler Grubu bünyesinde hizmete giren yeni akaryakıt istasyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Petrol Ofisi Perakende Satış Direktörü Sezgin Gürsu ve Sarar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve diğer ilgililer katıldı.

Gürsu, açılışta yaptığı konuşmada, Petrol Ofisinin Türkiye genelindeki ve Eskişehir'deki yatırımlarına devam edeceğini belirtti.

Petrol Ofisinin, "Türkiye'nin akaryakıt ve madeni yağ sektörünün lideri" olduğunu ifade eden Sezgin Gürsu, şunları kaydetti:

"Petrol Ofisi, bin 700'ü aşkın istasyonuyla 'en yaygın istasyon ağına sahip olma' unvanını yeni yatırımlarla sürdürüyor. Eskişehir'in köklü ailelerinden biri olan ve şehrin kalkınması için sürekli yatırımlar yapmaya devam eden Sarar ailesi ile uzun yıllardır süren iş birlikleri kapsamında yeni bir istasyonu daha hizmete açtık. Sarar ailesi ile birlikte karşılıklı değer yaratmak ve iş birliğimizi sürdürülebilir kılmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde de Eskişehir'deki istasyon ağımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Cemalettin Sarar ise Petrol Ofisinin bir akaryakıt istasyonunu Eskişehir'de açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmanın ardından Gürsu ve Sarar, Baksan Sanayi Sitesi girişindeki akaryakıt istasyonun açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Haber Ajansı