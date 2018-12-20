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Petrol fiyatları geriliyor

Ham petrol fiyatları, yüzde 7'nin üstünde değer kaybederek son 3 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Fiyatlar son 1 yılın en düşük seviyesine geldi.Dünya genelindeki arz fazlası ve küresel ekonomideki daralma endişeleri ile baskı altında kalan Brent petrolün varili 56,62 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları geriliyor

Ham petrol fiyatları, yüzde 7'nin üstünde değer kaybederek son 3 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Fiyatlar son 1 yılın en düşük seviyesine geldi.Dünya genelindeki arz fazlası ve küresel ekonomideki daralma endişeleri ile baskı altında kalan Brent petrolün varili 56,62 dolardan işlem görüyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:05
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Petrol fiyatları geriliyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,23 dolardan güne başlayan ve gün içinde 58,07 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,84 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,38 azalışla 56,62 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 47,23 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün düzenlediği yılın son toplantısında, piyasaların beklediği gibi politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükselttiğini duyurdu.

Fed'in gelecek yıl için üç yerine iki kere faiz artırmayı planladığını bildirmesine rağmen, bankanın 2019'da da parasal sıkılaşmaya devam edeceği sinyalini vermesi, küresel piyasalarda kayıplara yol açtı.

Öte yandan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Körfez krizine çözüm bulmak için ülkesi ile Suudi Arabistan arasında görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Görüşme kapsamında Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki tarafsız bölge olan Vefra ve Hafci petrol sahalarının durumunun da görüşüldüğü ifade edildi.

Söz konusu iki sahada günlük 500 ila 600 bin varil petrol üretiliyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi iki ülke, çevresel sebepler nedeniyle Ekim 2014'te Hafci'yi, bazı engeller nedeniyle de Mayıs 2015'te Vefra'yı kapatmıştı.

Uzmanlar, ABD'de kaya petrolü üretiminin yükselmesinin küresel petrol piyasasında arz fazlasını artırarak fiyatlarda düşüşü hızlandırdığını belirterek, sektördeki arz fazlası ve jeopolitik risklerin dikkatle izlendiğini kaydetti.

Dünya genelindeki arz fazlası ve küresel ekonomideki daralma endişeleri petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarının ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre 497 bin varil düşmesinin de fiyatlar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

ABD’de gelecek yıl beklenen üretim artışının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin kesintilerinin üzerinde olacağı öngörüsü de piyasalarda orta vadeli beklentileri olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 56,42 ila 56,64 dolar aralığının direnç, 55,98 ila 56,20 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
PetrolFiyatGerileme
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