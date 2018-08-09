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PETKİM’İN İKİNCİ ÇEYREKTE NET KÂRI 356 MİLYON TL OLDU

Petkim, 2018 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Nisan – Haziran döneminde 356 milyon TL net kâr elde eden şirketin, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) ilk çeyreğe oranla yüzde 80 artarak 439 milyon liraya ulaştı. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, STAR Rafineri’nin bu yılın dördüncü çeyreğinde devreye girmesiyle çok önemli bir sinerji yakalayacaklarını ifade ederek, Petkim’de yaşanan dijital dönüşümün de etkisiyle bölgenin en büyük üretim merkezi olma hedefini kısa süre içinde yakalayacaklarını belirtti.

PETKİM’İN İKİNCİ ÇEYREKTE NET KÂRI 356 MİLYON TL OLDU

Petkim, 2018 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Nisan – Haziran döneminde 356 milyon TL net kâr elde eden şirketin, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) ilk çeyreğe oranla yüzde 80 artarak 439 milyon liraya ulaştı. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, STAR Rafineri’nin bu yılın dördüncü çeyreğinde devreye girmesiyle çok önemli bir sinerji yakalayacaklarını ifade ederek, Petkim’de yaşanan dijital dönüşümün de etkisiyle bölgenin en büyük üretim merkezi olma hedefini kısa süre içinde yakalayacaklarını belirtti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:07
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PETKİM’İN İKİNCİ ÇEYREKTE NET KÂRI 356 MİLYON TL OLDU

SOCAR Türkiye’nin iştiraki; Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim, 2018 yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Dünya piyasalarındaki yansımalar karşısında güçlü duruşunu devam ettiren Petkim, operasyonel verimliliğini korudu. Yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre net satışlarını yüzde 25 artırarak 2.3 milyar liraya çıkaran Petkim’in aynı dönemde net kârı da yüzde 183 artarak 126 milyon liradan 356 milyon lira seviyelerine geldi. Petkim’in ikinci çeyrekte faiz, amortisman ve vergi önceki kârı (FAVÖK) ilk çeyreğe göre yüzde 80 artarak 439 milyon lira olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte Petkim’in kapasite kullanım oranı yüzde 96 oldu.

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, elde ettikleri başarının arkasında başarılı operasyonlar, verimli iş ortaklıkları ve teknolojiye yaptıkları yatırımların olduğunu belirterek, “2018 Petkim için dönüşüm yılı. Verimlilik odaklı yatırımlara odaklandığımız bu yıla, STAR Rafineri ortaklığı ile başladık. STAR Rafineri’nin yılın dördüncü çeyreğinde faaliyete başlamasıyla hammadde ihtiyacımızın yüzde 100'ünü buradan karşılayacağız. Global olarak petrol fiyatlarının artmasına karşı tedbirlerimizi alarak, STAR Rafineri’nin üretime geçmesiyle doğacak fırsatları iyi kullanmaya odaklı bir hareket planımız var. Petkim şu anda Türkiye’nin petrokimya ürünü ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayabiliyor. Bu entegrasyonla Türkiye’nin ihtiyacı olan katma değerli ürünler üretmeye devam ederek, ekonomiye katkımızı da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

‘2018, dönüşüm ve dijitalleşme yılı olacak’

Orta vadeli bir proje olan dijitalleşmede de yıl sonunda ilk sonuçları almayı hedeflediklerini belirten Anar Mammadov, şöyle devam etti: “Bu yıl bizim için çok önemli bir yıl; çünkü verimliliğe çok önemli katkısı olacağına inandığımız dijitalleşme için yol haritamızı oluşturarak ilk adımlarımızı attık. Ayrıca ülkemizi ve sektörümüzü global arenada daha ileri taşıyacak stratejik ve yenilikçi Ar-Ge çalışmalarımız için dünyanın önde gelen bir enstitüsüyle bir işbirliğine başlıyoruz. Nihai hedefimiz Petkim’i kendi sektöründe en inovatif ve dijital şirket seviyesine getirmek." Tüm bu yatırımları yaparken bilançoda da dengeli pozisyonlarını koruduklarını dile getiren Mammadov, daha verimli üretim ve daha kârlı satışlarla önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin en güçlü petrokimya şirketi olarak yola devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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