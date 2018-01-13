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PETKİM, STAR RAFİNERİ’YE ORTAK OLACAK

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, 6.3 milyar dolarlık yatırım değeri olan STAR Rafineri’ye ortak oluyor. Rafineri Holding A.Ş.’nin yüzde 30 hissesini alan Petkim, bu yolla dolaylı olarak STAR Rafineri’nin %18’ine sahip olacak!

PETKİM, STAR RAFİNERİ’YE ORTAK OLACAK

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, 6.3 milyar dolarlık yatırım değeri olan STAR Rafineri’ye ortak oluyor. Rafineri Holding A.Ş.’nin yüzde 30 hissesini alan Petkim, bu yolla dolaylı olarak STAR Rafineri’nin %18’ine sahip olacak!

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:43
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PETKİM, STAR RAFİNERİ’YE ORTAK OLACAK

Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan Petkim, 9 Ocak 2018 tarihinde STAR Rafineri’nin sahibi olan Rafineri Holding A.Ş.'nin %30 hissesini 720 milyon dolar karşılığında almak üzere anlaşma imzaladı. Bu satın almayla Petkim, STAR Rafineri’nin dolaylı olarak %18 payına sahibi olacak. 240’ar milyon dolarlık üç taksitten oluşacak ödeme planına göre son taksit, STAR Rafineri tamamlandığında ödenecek.

2008 yılından beri SOCAR Türkiye’nin iştiraki olarak faaliyetlerini sürdüren Petkim, petrokimya piyasasında yaşanan olumlu konjonktürden en iyi şekilde yararlanarak, son dönemde rekor kârlılık seviyelerine ulaştı. Rafineri-petrokimya entegrasyonunu; yine Petkim Yarımadası'nda inşa edilen ve 6.3 milyar dolarlık yatırım değeriyle Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük proje olan STAR Rafineri ile sağlama vizyonunda olan SOCAR, Petkim'in gerçekleştirdiği bu satın alma ile entegrasyonu, pay sahipliği boyutuna taşıdı. STAR Rafineri’nin faaliyete geçmesinin ardından hammaddesi olan naftanın tamamını, lojistik maliyetlerini minimuma indirerek STAR Rafineri’den avantajlı koşullarla sağlayacak olan Petkim, satın almayla rafinerinin aynı zamanda paydaşı da olacak.

STAR Rafineri’nin satın alma bedeli, alanında dünya çapında saygınlığı olan bir değerleme firması tarafından yapılan çalışma sonucunda oluşturuldu. Yapılan değerlemede, şirket değerinden %15’lik azınlık iskontosu yapılarak nihai değere ulaşılması da Petkim için avantaj sağladı.

Petkim, 55 milyon Euro'luk Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımı, 400 milyon dolarlık Petlim Konteyner Terminali yatırımı ve şimdi de 720 milyon dolarlık STAR Rafineri ortaklığı ile petrokimya piyasası dışındaki alanlarda da gelir çeşitliliğini artırma stratejisini sürdürüyor. Yakaladığı kârlılık ve düşük borçluluk seviyesinin olumlu getirisi olarak yatırımlarını hızlandıran Petkim, bu çeşitlilik sayesinde önemli ve düzenli nakit akışını da sağlayabilecek. Art arda açıkladığı güçlü finansal sonuçları ile yatırımcıların güvenini pekiştiren Petkim bu satın almayı, yakın zamanda gerçekleştirilecek ve yüksek miktarda talep gelmesi beklenen Eurobond ihracı ve kendi kaynakları ile finanse edecek.

Basın Bülteni

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