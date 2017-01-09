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PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI

09 Ocak 2017 Pazartesi 10:01
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Perakende satış hacmi geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı

PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI
ANKARA (AA) - Perakende satış hacmi, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 kasım ayına ilişkin Perakende Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. 

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,7 düşüş gösterdi. 

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0,9, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2,3 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,6, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 3,5, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 8,3 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, kasımda 2015'in aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,3 geriledi.

Gıda dışı sektörlerin 2015'in aynı ayına göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 3,8, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 10,5, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,1 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 9,3, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 13,3 artış kaydetti.

- Perakende ciro arttı 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,9 yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 artış gösterdi.


Anadolu Haber Ajansı
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