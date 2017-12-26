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'PERAKENDE'DEN OLUMLU SİNYAL

Geçtiğimiz ay yüzde 3,9 oranında azalarak 99,9 değerine gerileyen perakende ticaret sektörü güven endeksi, yılın son ayında yüzde 0,7'lik artışla tekrar referans değerin üzerine çıktı. Hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerinde ise azalış sürdü.

'PERAKENDE'DEN OLUMLU SİNYAL

Geçtiğimiz ay yüzde 3,9 oranında azalarak 99,9 değerine gerileyen perakende ticaret sektörü güven endeksi, yılın son ayında yüzde 0,7'lik artışla tekrar referans değerin üzerine çıktı. Hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerinde ise azalış sürdü.

26 Aralık 2017 Salı 15:10
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'PERAKENDE'DEN OLUMLU SİNYAL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin 'sektörel güven endeksleri' raporunu açıkladı.

Geçen ay referans değerin altına inen perakende ticaret sektörü güven endeksi aralık ayında yüzde 0,7 artış göstererek 100,6 değerine çıktı. Hizmet sektörü güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksinde ise düşüş sürdü.

Hizmet sektörü güven endeksi 96,2 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasım ayında 99,7 iken, Aralık ayında yüzde 3,5 oranında azalarak 96,2 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,2, yüzde 4,7 ve yüzde 0,8 azaldı.

Perakendede satışların artması bekleniyor
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralık ayında yüzde 0,7 oranında artarak 100,6 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 2,1 artarken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1,1 azaldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 81,6 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 82,4 iken, aralık ayında yüzde 1 oranında azalarak 81,6 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 3,5 azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 0,8 arttı.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 26.12.2017 16:11
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