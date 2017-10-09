Perakende Cirosu Rekor Kırdı: % 32,4

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2017 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %32,4 artış kaydederek 245 puana ulaştı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan menfur darbe girişimi nedeniyle ciro endeksinde %1,1 oranında düşüş yaşanmıştı. Bu yıl Kurban Bayramı’nın Ağustos ayına denk gelmesi ise ciro endeksinde yükselişin önünü açtı. Ciro endeksinde bir önceki aya göre ise %9,9 artış gözlemlendi.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar, Ağustos 2017’de İstanbul’da 1026 TL, Anadolu’da 875 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 935 TL oldu.

Ayakkabı Kategorisinde Tarihi Yükseliş…

Ağustos ayında, yılın aynı dönemine göre kategoriler bazında en yüksek ciro artışı, enflasyondan arındırılmadan önceli haliyle %40,6 ile Ayakkabı Kategorisi’nde yaşandı.

AVM’lerdeki Teknoloji Kategori ciroları %38,8, Giyim Kategori ciroları %36, Yiyecek - İçecek Kategori ciroları %23,6 ve Diğer* Alanlar Kategori ciroları %30 artış gösterdi. En düşük ciro artışı ise %7,5 ile Hipermarket Kategorisi’nde oldu.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Ağustos 2017’de bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde % 6’lık bir artış yaşandığı gözlemlendi.

AVM Endeksi Ağustos 2017 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü; “Ülkemizi derinden sarsan kalkışmanın etkileri, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hissedilmeye devam etti. Bu durum, ülkemizi yalnızca siyasi ve duygusal olarak etkilemekle kalmadı ve ekonomik anlamda da dalgalanmalara yol açtı. Ciro Endeksi’ne de yansıyan bu durum %1,1 düşüşe yol açmıştı.



Bu nedenle Ciro Endeksi’nin geçtiğimiz yıla oranla %32,4 artış göstermesi elbette hem AVM’ler hem de perakendeciler için sevindirici bir gelişme… Bu yükselişin birçok sebebi var. Bu yıl hem Kurban Bayramı’nın Ağustos ayında kutlanması, hem de yaz sonuna yaklaşılması dolayısıyla markaların yaptığı indirimler, halkımızın AVM ziyaretlerini ve alışverişlerinde artış yaşanmasını sağladı. Diğer yandan eğitim döneminin yaklaşmasıyla ailelerin çocukları için yapmaya başladığı hazırlıklar da ciro endeksini olumlu yönde etkiledi. Bu durumun Eylül ayı içinde de devam edeceğini umut ediyoruz” dedi.

Basın Bülteni