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PepsiCo Türkiye’nin Ticari Kıdemli Direktörü Evrim Şen oldu

PepsiCo’nun deneyimli pazarlama yöneticisi Evrim Şen, Organize Ticaret, Ticari Pazarlama ve Dijital ekibinden sorumlu Ticari Kıdemli Direktör olarak atandı.

PepsiCo Türkiye’nin Ticari Kıdemli Direktörü Evrim Şen oldu

PepsiCo’nun deneyimli pazarlama yöneticisi Evrim Şen, Organize Ticaret, Ticari Pazarlama ve Dijital ekibinden sorumlu Ticari Kıdemli Direktör olarak atandı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 13:52
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PepsiCo Türkiye’nin Ticari Kıdemli Direktörü Evrim Şen oldu

Organize Ticaret, Ticari Pazarlama ve Dijital ekiplerini yeni bir ticari rol altında yapılandıran PepsiCo Türkiye’de, Ticari Kıdemli Direktörlük pozisyonuna Evrim Şen getirildi. Ocak 2019 itibarıyla göreve atanan Evrim Şen, bundan önce şirketin Pazarlama Kıdemli Direktörü olarak çalışıyordu.

PepsiCo bünyesine 2012 yılında, İngiltere Pazarlama Direktörü olarak katılan Şen, şirketteki kariyeri süresince Rusya, Türkiye, Polonya gibi önemli pazarları kapsayan Doğu Avrupa Bölgesi’nde farklı pazarlama görevlerini yürüttü. Son 2 yıldır Türkiye organizasyonun pazarlama ajandasını başarıyla yöneten Şen, yeni rolünde şirketin büyüme stratejisinin şekillenmesine yönelik önemli bir sorumluluk üstlenecek.

Anahtar Kelimeler:
PepsiCo
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