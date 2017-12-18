Pegasus, Türkiye’nin 3. Büyük Hizmet İhracatçısı Oldu

Pegasus, Türkiye’nin 3. büyük hizmet ihracatçısı oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hizmet sektörlerinde ihracat yapan firmaları “döviz kazandırıcı hizmet ticareti”ne yönelik sıraladığı araştırmasında, Türkiye’deki tüm hizmet sektörü kuruluşları arasında en fazla ihracat yapan 3. şirket seçilen Pegasus, aynı zamanda kendi sektörünün de 2. büyük kurumu oldu.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada, “Türk sivil havacılık sektörü, 2003 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın yoğun desteğiyle hızlı bir şekilde gelişti ve modernleşti. Sivil havacılığımızın gelişimi için biz de Pegasus Hava Yolları olarak üzerimize düşeni yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı olan bu ödüller de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ülkemizin ekonomisine, sivil havacılık ve turizm potansiyeline inancımız tam. Aldığımız bu değerli ödüllerin de verdiği güçle, 2018 yılında da ülkemize katma değer sağlamak ve misafirlerimize Pegasus farkını yaşatmak adına çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

TİM tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen araştırmada 10 kategoride dereceye giren firmalar ödüllerini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek’in de katıldığı törende aldı.

Pegasus Hava Yolları Hakkında:

1990 yılında charter uçuşlarla havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus, 2005 yılında ESAS Holding tarafından satın alınarak düşük maliyetli iş modelini benimsemiştir. Pegasus, uygun ücretle ulaşım imkânı sunan, Türkiye’nin lider düşük maliyetli havayoludur. Hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus, uyguladığı “low cost (düşük maliyetli hava yolu)” modeli ile misafirlerine uygun fiyatlı, zamanında kalkan ve genç uçaklarla seyahat etme imkânı sağlamaktadır. Pegasus, misafirlerini 37’si yurt içinde, 73’ü yurt dışında olmak üzere toplam 41 ülkede 110 noktaya ulaştırmakta ve İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştirmektedir.