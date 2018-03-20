PASHA Bank, sermayesini artırıyor

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dahil olduğu üçgende müşterilerine kurumsal bankacılık hizmeti veren, ana sermayedarı PASHA Bank OJSC olan PASHA Bank, Azerbaycan merkezli PASHA Holding LLC’den finansman desteği alarak sermayesini 255 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkarma kararı aldı.

PASHA Bank konuyla ilgili olarak KAP’a şu açıklamayı yaptı: “Bankamız Yönetim Kurulu'nun esas sermaye artırımı ile ilgili olarak almış olduğu 16 Mart 2018 tarih ve 29 sayılı karar doğrultusunda, Bankamızın 255.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, dolaylı hakim ortağımız PASHA Holding LLC’nin taahhüdü üzerine 245.000.000 TL nakit ilavesi suretiyle 500.000.000 TL’ye artırılmasına ve bu hususta Bankamız Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Artırılacak sermaye miktarı, dolaylı hakim ortağımız PASHA Holding LLC tarafından Bankamıza nakden ödenecek olup tamamlanacak yasal süreç çerçevesinde sermaye hesabına aktarılacaktır.”

PASHA Bank, 2017 yılına ilişkin finansal sonuçlarında 16 Milyon TL net kar elde ederek aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 76 oranında artırarak 897 milyon TL’ye; nakit kredi büyüklüğünü, kiralama alacakları da dahil, yüzde 77 artırarak 713 milyon TL’ye çıkardığını açıklamıştı.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, PASHA Bank’ın ulusal kredi notunu "BBB+(tur)", görünümünü “Durağan” olarak teyit etmişti.

PASHA Bank Hakkında:

PASHA Yatırım Bankası A.Ş., 25 Aralık 1987’de Yatırım Bank A.Ş. unvanıyla İstanbul’da kurulmuş Türkiye’nin ilk yabancı yatırım bankasıdır. 2015 yılına kadar farklı sermaye gruplarının yönetiminde hizmet veren bankanın Aralık 2015 tarihi itibariyle yüzde 99,92 oranında sermaye payı, Bakü merkezli bölgesel finans kuruluşu PASHA Bank OJSC’ye geçmiştir. Mart 2015 tarihinden günümüze kadar İstanbul’da bulunan genel müdürlük merkezinde faaliyetlerini yürüten PASHA Bank’ın şubesi bulunmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için www.pashabank.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.