PASHA BANK, AZERBAYCAN’DA İKİNCİ EUROBOND İHRACINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dahil olduğu bölgede ‘akla gelen ilk banka’ olma hedefiyle hizmetlerini çeşitlendirerek sürdüren PASHA Bank, geçtiğimiz yıl bir ilke imza atarak, Azerbaycan’da yabancı bir kurum olarak ilk kez Eurobond ihraç etmişti. PASHA Bank, ikinciEurobond ihracını da geçtiğimiz hafta başarıyla gerçekleştirdi. 3 yıl 3 ay vadeli, 25 milyon Dolar’lık ihraç, yatırımcıların ilgisiyle karşılandı. PASHA Bank, bu ihraç ile Azerbaycan Sermaye Piyasalarından toplamda 50 milyon Dolar’lık uzun vadeli kaynak sağlamış oldu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “Geçtiğimiz Eylül ayında ABD Doları bazında 5 yıl vadeli Eurobond ihraç ederek, ilk defa yabancı bir kurum olarak Azerbaycan sermaye piyasalarından borçlanma gerçekleştirmiş ve bu işlem ile bir ilke imza atmıştık. İkinci ihracımızı da geçtiğimiz hafta başarıyla gerçekleştirerek bankamıza uzun vadeli kaynak sağladık. Yakın dönemde PASHA Holding LLC’nin doğrudan yatırımı ilesermayemizi 500 milyon TL’ye çıkarmıştık. Tüm bu adımlar, ana sermayedarlarımız PASHA Bank OJSC ve PASHA Holding LLC’nin ve Azeri yatırımcıların ülkemize ve ekonomimize duyduğu güvenin açık göstergesidir.” diye konuştu.

Eynehan, bu ihraç ile sermaye piyasalarında bilinirliklerinin daha da artığını vurgulayarak Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.