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​Pana Yatırım Holding sermaye piyasalarına girdi

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:13
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Raci Şaşmaz: Amacımız daha şeffaf olup halkla iç içe yatırım yapmak. Yatırım yaptığı iş kolları arasında inşaat ve medya grubu olan Şaşmaz, 55.4 Milyon TL bedelle Denge Yatırım Holding’in yüzde 48.5’ini aldı.

​Pana Yatırım Holding sermaye piyasalarına girdi
İstanbul'da düzenlenen toplantıda Pana Yatırım Holding'in 2017 ve 2018 yatırım hedefleri, sermaye piyasalarına giriş süreci, kısa ve uzun vadede ekonomik stratejileri paylaşıldı. Toplantıya Mahir Şaşmaz, Maruf Dindar, Al Bawakir Şirketler Grubu, Recep Ali Keydal, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantısı sonrasında açıklama yapan Raci Şaşmaz, "Amacımız sermaye piyasasına girerek, medya ve gayrimenkul sektöründe daha şeffaf, daha doğru yönetilen, daha halkla iç içe bir yatırım yapmak." dedi ve ekledi:
"Gayrimenkule ve medyaya yatırım yapmaya devam edeceğiz. İnsanların her alanda yatırım yapabileceği; bir başka deyişle, medya sektörünü geliştirirken, insanların hem gayrimenkul yatırımı yapabilecekleri hem de borsada bu hisseleri satın alarak, bu şirketin projelerine güvenerek, hisselerini satın alabileceği, beraber çalışabileceğimiz, beraber kazanabileceğimiz bir hedef ile yoldayız.
Bütün hedefimiz bu yatırımın açık, şeffaf bir yönetim ve mali disiplinle ekonomiyi tamamen vatandaşlarımızla paylaşarak projeksiyonumuzu sunmak."

Raci Şaşmaz, "Yatırımlarımız ve projelerimiz hala devam ediyor. Bunların hepsine baktığınız zaman 5 yıllık bir projeksiyon var ortada. Hepsinin tamamlanması 5 milyar TL civarına geliyor. 5 yıl içerisindeki projeksiyon sadece şuandaki yaptığımız kontratlar ve anlaşmalar üstünden. 5 yıl içerisinde tabi ki bunlar bitecek yenileri başlayacak diye umuyoruz" diye konuştu.
Gayrimenkul sektöründen birlik olunmasını beklediğini belirten Raci Şaşmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben birlik ve beraberlikle, doğru ifade ederek yatırımcının gayrimenkulde daha önce ne kadar kazandıysa yine kazanabileceğini göstermemiz gerektiği kanaatindeyim." 
Basın Bülteni
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