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Paladyum fiyatları 4 Ayın En Düşüğünde

Geçtiğimiz aylarda rekor seviyelere çıkarak altını tahtından eden paladyum, ABD-Çin arasında yaşanan gelişmelerle birlikte yüzde 1,22 düşerek bin 296 dolara geriledi. Böylece paladyum dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Paladyum fiyatları 4 Ayın En Düşüğünde

Geçtiğimiz aylarda rekor seviyelere çıkarak altını tahtından eden paladyum, ABD-Çin arasında yaşanan gelişmelerle birlikte yüzde 1,22 düşerek bin 296 dolara geriledi. Böylece paladyum dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

10 Mayıs 2019 Cuma 14:49
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Paladyum fiyatları 4 Ayın En Düşüğünde

Altını tahtından eden Paladyum, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle, yüzde 1,22 kayıpla bin 296 dolara gerileyerek, dört ayın en düşük düzeyine indi.

ABD-ÇİN GELİŞMELERİ FİYATLARI ETKİLEDİ

ABD'nin Çarşamba günü yaptığı, 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan gümrük vergilerinin Cuma günü yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltileceğini açıklaması ve Çin'den gelen karşı adımlar atılacağı açıklaması etkisiyle metal fiyatları karışık.

Otomotiv sektöründe kullanılan paladyum fiyatlarındaki düşüşte, ABD ve Çin'den gelen düşük otomotiv satışı verileri de etkili oldu.

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