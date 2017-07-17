ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞI BORCU

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün mayıs ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 15,4 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 209 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, geçen yılın sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 6,2 milyar dolar artarak 209 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 1,1 milyar dolar artarak 15,4 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak bir önceki yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 57 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 4 milyar dolar artışla 28,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 709 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku da 134 milyon dolar azalışla 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,1 milyar dolar artarken, tahvil stoku ise 5,7 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, geçen yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 68 milyon dolar azalışla 10,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1 milyar dolar artışla 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

- Borcun alacaklıya göre dağılımı

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 503 milyon dolar azalarak 147,5 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak da tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yılın sonuna göre 1,1 milyar dolar artarak 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 209 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,3'ü dolar, yüzde 33,8'i avro, yüzde 4,2'si Türk lirası ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden, 15,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 51'i dolar, yüzde 28,5'i avro, yüze 20,3'ü Türk lirası ve yüzde 0,2'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mayıs sonu itibarıyla 209 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,3'ünün finansal kuruluşların, yüzde 47,7'sinin ise finansal olmayan kuruluşların, aynı dönemde, 15,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,2'sini finansal kuruluşların, yüzde 21,8'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 66,4 milyar dolar tutarında oldu.

Anadolu Haber Ajansı