ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞI BORCU

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün nisan ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 15,6 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 205 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu nisanda geçen yılın sonuna göre 2,2 milyar dolar artarak 205 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 1,3 milyar dolar artarak 15,6 milyar dolar oldu.

Uzun vadeli kredi borcuna bakıldığında, 2016 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 153 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,7 milyar dolar artışla 26,1 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 907 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 135 milyon dolar düşüşle 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 5,7 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 98 milyon dolar artışla 10,4 milyara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar dolar artışla 3,3 milyar dolara ulaştı.

- 1 yıl içindeki anapara geri ödemesi 67,1 milyar dolar

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 347 milyon dolar azalarak 147,6 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yıl sonuna kıyasla 1,2 milyar dolar artarak 15,1 milyar dolara yükseldi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 205 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,6'sı ABD doları, yüzde 33,3'ü avro, yüzde 4,3'ü Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcu olan 15,6 milyar doların ise yüzde 51,5'i ABD doları, yüzde 28,5'i avro, yüzde 19,8'i Türk lirası ve yüzde 0,2'si ise diğer döviz cinslerinden meydana geldi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, nisan sonu itibarıyla, 205 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52'si finansal kuruluşlar, yüzde 48'i ise finansal olmayan kuruluşlar borcundan kaynaklandı. Aynı dönemde, 15,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,2'si finansal kuruluşların, yüzde 21,8'i ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 67,1 milyar dolar tutarında oldu..

Anadolu Haber Ajansı