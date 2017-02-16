ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ YURT DIŞI BORCU AZALDI

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu, 2016'nın aralık ayında 14,3 milyar dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Aralık 2016 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

Buna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2015 yıl sonuna göre 8,3 milyar dolar artarak 202,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 6,1 milyar dolar azalarak 14,3 milyar dolar oldu.

Uzun vadeli kredi borcuna bakıldığında, aralıkta 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 803 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,1 milyar dolar artışla 24,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,4 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar artışla 4,6 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 5,6 milyar doları arttı, tahvil stoku ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 4,5 milyar dolar azalışla 10,3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 325 milyon dolar artışla 2,2 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4,4 milyar dolar artarak 148 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 4,7 milyar dolar azalarak 14 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

- 1 yıl içindeki anapara geri ödemesi 65,8 milyar dolar

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 202,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,2’si dolar, yüzde 32,7’si avro, yüzde 4,2’si Türk lirası ve yüzde 1,9’u diğer döviz cinslerinden oluştu

Öte yandan, 14,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 47,9’u dolar, yüzde 33,9’u avro, yüzde 18,0’i Türk lirası ve yüzde 0,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, aralık sonu itibarıyla, 202,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 47,6’sını finansal olmayan kuruluşların; 14,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 84,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 15,9’unu finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 65,8 milyar dolar oldu.

Anadolu Haber Ajansı