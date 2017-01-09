ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DÜZENLEME

İSTANBUL (AA) - Güvenlik Servisleri Organizasyonları Derneği (GÜSOD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da bazı değişikliklere gidilmesine ilişkin, geçen 6 ayda ortaya çıkan ve olması gereken değişikliklerin söz konusu KHK ile yapıldığını bildirdi.

Kösereisoğlu, 680 sayılı KHK ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yapılan düzenlemelere ilişkin yazılı açıklamasında, yapılan değişiklikleri olumlu olarak değerlendirdi.

Geçen 6 ayda ortaya çıkan ve olması gereken değişikliklerin söz konusu KHK ile yapıldığını belirten Kösereisoğlu, "Söz konusu düzenleme, genel hatlarıyla koruma seviyesini arttırmaktan ziyade 15 Temmuz sonrası yaşanan sürece istinaden yapılan düzenlemeleri içeriyor. Özel güvenlik sektörü, şirketleri, yöneticileri ve özel güvenlik çalışanlarının kontrol altında tutulması amaçlanıyor. Bu konuda şimdiye kadar bir suistimal söz konusu değil. Dolayısıyla bu değişiklikler bir suistimale istinaden değil, olası durumlara karşı tedbir amaçlı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kösereisoğlu, 9'uncu maddede yapılan silahla ilgili düzenlemelerde ciddi bir değişiklik olmadığını, sadece kişi korumada görevli olanların, silah kullanma alanlarının genişlediğini ve sadece görev yerinde değil, korumasını üstlendikleri kişiyle ülke genelinde beraber oldukları sürece silahlarını yanlarında taşıyabileceğini bildirdi.

5'inci maddeye eklenen fıkrayla hem güvenlik şirketlerinin şubelerinde hem de kadrosu 15 kişi ve üzerinde olan yerlerde bir güvenlik sorumlusu belirlenmesi şartının geldiğini ifade eden Kösereisoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sorumlunun 10'uncu maddede belirtildiği gibi suçları işlememiş olmasının yanı sıra en az ön lisans mezunu olması gerekiyor. Bu da başta AVM'ler olmak üzere 15 kişiden fazla güvenlik görevlisinin çalıştığı yerlere güvenlik sorumlularının geleceği anlamını taşıyor.

Bir diğer düzenleme de güvenlik şirketlerinin dolaylı şekilde kontrol altına alınması için getirildi. 6'ncı maddede yapılan bir diğer değişiklik ile de daha önce liman, gümrük, gar, spor müsabakası gibi sınırlı yerlerde alınan tedbirlere müdahale yetkisine sahip olan valilerin bu yetki alanı genişletiliyor. Valiler, özel güvenlik izni verilen yerlerin tamamında alınan tedbirleri yetersiz gördükleri takdirde ek önlem alınmasını isteyebilecekler."

Kösereisoğlu, kanunda ceza ve yaptırım gerektiren maddelerde de bir dizi düzenlemenin mevcut olduğunu, bunların kamuoyundan çok sektörü ilgilendirdiğini bildirdi.

Anadolu Haber Ajansı