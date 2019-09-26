OYDER'den faiz indirimi hakkında yeni açıklama

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’nun kamu bankalarının faiz indirimi ile ilgili açıklama yaptı. Şahsuvaroğlu şöyle konuştu:

"Otomotiv Sektörünün 2018 Haziran ayından bu yana sürekli gerilemesinin ana nedenlerinden birisi de faiz oranlarının yükselmiş olmasıydı. Araç satışlarının yarısından fazlasını taşıt kredileri ile yapan bir sektör için kredi faiz oranları ve kredi taleplerinin onaylanması konuları hayati önem arz ediyor. 1,5 yıldır süregelen yüksek faiz dönemin sonunda aylık taşıt kredisi faizleri yüzde 3.1 seviyelerinden yüzde 1.5 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu bile tüketicilerin araç alımına vesile olmaya başlamıştı ancak uzun yıllardır bu ticareti gerçekleştiren şirketler olarak şunu biliyorduk ki yüzde 1’in altındaki kredi oranları talebi hareketlendirecek sınırdır.

Bu sebeple geçtiğimiz günlerde otomotiv sektör dernekleri olarak Hükümetimizin Ekonomi Yönetimi ile görüşerek bu talebimizi de kendilerine iletmiştik. Bu süreçte Merkez Bankamızın gerçekleştirdiği faiz indirimleri ve bu politikaların devam edeceği sinyallerini de takdir ile karşılamaktaydık. Geçtiğimiz hafta otomotiv dernekleri bir araya gelerek Bankalar Birliği Başkanımız ile yaptığımız görüşmede otomotiv sektörünün beklentilerini kendileri ile paylaşarak, tüketicilerin beklediği oranları ve kredi taleplerinin bankalarımız tarafından onaylanması ile ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Kendileri bu konuda devlet bankaları olarak öncülük etmek istediklerini belirterek çalışmalara başlamışlardı.

Bugün geldiğimiz noktada öncelikle devlet bankalarımız öncülüğünde başlayan düşük faizli taşıt kredisi kampanyalarını özel bankalarımızın da tüm markalarımız ile beraber takip edeceğini düşünüyoruz. Özellikle yılın son 3 ayına girdiğimiz bu dönemde gerçekleşen bu çok değerli kampanyanın tüketicilerimiz için çok büyük avantajlar taşıdığını düşünüyoruz.

Otomotiv sektörüne desteklerini esirgemeyen başta Hükümetimiz ve Ekonomi Yönetimimiz olmak üzere, bankalarımızın değerli yönetici ve ekiplerine teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Oyder olarak paydaş derneklerimiz ile işbirliği içinde sektörümüze fayda sağlamaya devam etmeye gayret edeceğiz."