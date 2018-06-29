OYAK VE RENAULT ORTAKLIKLARINI YENİLEDİ

Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK ve dünya otomotiv endüstrisinin en büyük oyuncularından Renault Grubu yarım asırlık ortaklığını yeniledi. 26 Haziran’da Fransa’da yapılan imza töreninde taraflar ‘uyumlu ve güçlü işbirliğine 27 yıl daha devam’ kararı verdi.

Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK ve dünya otomotiv endüstrisinin en büyük oyuncularından Renault Grubu arasındaki 50 yıllık ortaklık güven tazeledi. MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş ile OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nın iki hissedarı 26 Haziran 2018’de Fransa’da imzaladıkları yeni ortaklık sözleşmesi ile ‘uyumlu ve güçlü işbirliğine 27 yıl daha devam’ dedi. Sözleşmeye OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve Renault Grubu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ve İcra Komitesi Üyesi Thierry Bolloré imza attı.

Türk otomotiv endüstrisinin en köklü işbirliğini yeni döneme taşıyan sözleşme, Renault Grubu’nun Türkiye’deki endüstriyel ve ticari faaliyetlerini kapsıyor. MAİS, Renault ve Dacia marka otomobillerin satış ve satış sonrası, yedek parça ve servis hizmetlerini yürütmeye devam edecek. OYAK Renault da araç, motor ve vites kutusunun üretim ve ihracatında kilit rol oynamayı sürdürecek. Bu yeni sözleşme ile her iki tarafın hisse oran dağılımında bir değişiklik olmuyor (MAİS’te %51 OYAK, %49 Renault Grubu; OYAK Renault’da %51 Renault Grubu, %49 OYAK). Yeni sözleşme, ortak hedefleri Türkiye’de endüstriyel ve ticari liderliklerini sürdürmek olan iki ortak arasındaki ilişkilerin sağlamlığını kanıtlıyor.

Yeni ortaklık anlaşmasını değerlendiren OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem şunları söyledi: “Küresel bir oyuncu olarak OYAK ve grup şirketlerinin etkinliği, verimliliği ve karlılığını artıracak uygulamaları devreye alıyoruz. Otomotiv, en önem verdiğimiz faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Renault Grubu ile ortaklığımızı, bu sözleşme ile 27 yıl daha uzatmış bulunuyoruz. Bu birlikteliğin her iki gruba olduğu kadar, ülkemiz ekonomisine de önemli bir katma değer sağlayacak olmasından büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. Otomotiv, yaklaşık 150 milyar dolar olan ihracat hacminden aldığı yüzde 21’lik pay ile lider sektör. OYAK Renault, 288 bin adetlik ihracat ile otomobil ihracatında 1’inci sırada yer alıyor. İç pazara gelince, Türk tüketicisinin OYAK ve Renault’ya olan güveninin bir göstergesi olarak 2017 yılını lider marka olarak tamamladık. Bu başarı, iki grup arasındaki sağlam işbirliği ve ortaklığın bir meyvesi. Bu anlaşma ile başlayacak yeni dönemde otomotiv grubu şirketlerinin karlılıklarında da önemli gelişme ve iyileşmeler sağlanacaktır. Yenilenen sözleşmenin, yeni başarıları beraberinde getireceğinden şüphemiz yok. Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Renault Grubu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ve İcra Komitesi Üyesi Thierry Bolloré de şunları kaydetti: “Renault Grubu, anlaşmanın yenilenmesiyle bugün Türkiye’deki tarihinde yeni bir sayfa açıyor. 50 yıldır yer aldığımız ve halen Renault ve Dacia markalarımızla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de MAİS’in katkılarıyla lider konumdayız. Türkiye globalde de Renault Grubu’nun 6. büyük pazarı. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yatırımcılarından biri olup binek otomobil ihracatında 1. sırada yer alıyoruz. Ulaştığımız bu başarı dinamiğini, karşılıklı güven tazelediğimiz ortağımız OYAK ile sürdürmek istiyoruz. Renault Grubu’nun Türkiye ve Avrupa’daki başarısına katkı sağlayan Bursa’daki OYAK Renault Fabrikaları, kalite ve performans açısından Grup’un en iyi fabrikalarından biridir. Ortaklığımızın yenilenmesi, Renault için Türkiye’de yeni projeler geliştirmenin yolunu açıyor.”

