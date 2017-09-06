OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 2,3 DARALDI

Ağustos ayında toplam pazar yüzde 1,4 büyüdü
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın ağustos ayında ise 72 bin 536 olarak gerçekleşti. 71 bin 556 araç satılan 2016 yılı ağustos ayına göre toplam pazar yüzde 1,37 büyüdü. Ağustos ayında otomobil satışları 2016'nın aynı ayına göre yüzde 1,69 artarak 54 bin 890'a çıktı. Geçen yıl ağustosta 53 bin 977 otomobil satılmıştı. Hafif ticari araç pazarı ise 2017'nin ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,38 büyüyerek 17 bin 646 oldu. 2016'nın ağustos ayında 17 bin 579 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.
2 bin 359 hibrit otomobil satıldı
Bu yılın ağustos sonu itibarıyla otomobil satışları motor hacimlerine göre 1600cc altında yüzde 3,6, 1600- 2000cc aralığında yüzde 0,9, 2000cc üstünde yüzde 49,9 azaldı. Ağustos sonunda 40 elektrikli ve 2 bin 359 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,5 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 179 bin 862 satışla sahip oldu. Ağustos sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,5'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58'e yükseldi. Bu dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 52,2 pay ve 220 bin 769 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,4 pay ve 209 bin 202 satışla yine sedan otomobiller oldu.
Bu yılın ağustos sonu itibarıyla hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satışa yüzde 69,8 payla van (92 bin 691 adet) ulaşırken, ardından yüzde 12,2 payla kamyonet (16 bin 197 adet), yüzde 9,3 payla minibüs (12 bin 333 adet) ve yüzde 8,7 payla pick-up (11 bin 572 adet) geldi.
Anadolu Haber Ajansı
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