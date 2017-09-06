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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 2,3 DARALDI

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:26
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Türkiye'de 2017'nin 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomobil pazarı yüzde 3,4 küçülürken hafif ticari araç pazarı yüzde 1,5 büyüdü

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 2,3 DARALDI
İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılının 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,27 küçülerek 555 bin 991 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2016'nın ocak-ağustos döneminde 568 bin 906 seviyesinde gerçekleşen Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,27 azalarak 555 bin 991'e geriledi.

Otomobil pazarı, aynı dönemde yüzde 3,38 daralarak 423 bin 198'e düştü. Geçen yıl 8 ayda 438 bin 25 otomobil satılmıştı.

Geçen yılın 8 ayında 130 bin 881 satış yapılan hafif ticari araç pazarı ise 2017'nin ocak-ağustos döneminde yüzde 1,46 artışla 132 bin 793'e yükseldi.

 Ağustos ayında toplam pazar yüzde 1,4 büyüdü
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın ağustos ayında ise 72 bin 536 olarak gerçekleşti. 71 bin 556 araç satılan 2016 yılı ağustos ayına göre toplam pazar yüzde 1,37 büyüdü. Ağustos ayında otomobil satışları 2016'nın aynı ayına göre yüzde 1,69 artarak 54 bin 890'a çıktı. Geçen yıl ağustosta 53 bin 977 otomobil satılmıştı. Hafif ticari araç pazarı ise 2017'nin ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,38 büyüyerek 17 bin 646 oldu. 2016'nın ağustos ayında 17 bin 579 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.

2 bin 359 hibrit otomobil satıldı
Bu yılın ağustos sonu itibarıyla otomobil satışları motor hacimlerine göre 1600cc altında yüzde 3,6, 1600- 2000cc aralığında yüzde 0,9, 2000cc üstünde yüzde 49,9 azaldı. Ağustos sonunda 40 elektrikli ve 2 bin 359 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,5 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 179 bin 862 satışla sahip oldu.  Ağustos sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,5'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58'e yükseldi. Bu dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 52,2 pay ve 220 bin 769 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,4 pay ve 209 bin 202 satışla yine sedan otomobiller oldu. 

Bu yılın ağustos sonu itibarıyla hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satışa yüzde 69,8 payla van (92 bin 691 adet) ulaşırken, ardından yüzde 12,2 payla kamyonet (16 bin 197 adet), yüzde 9,3 payla minibüs (12 bin 333 adet) ve yüzde 8,7 payla pick-up (11 bin 572 adet) geldi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında markalara göre satışlar şöyle geçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKA TOPLAMI
ALFA ROMEO 231 0 231
ASTON MARTIN 15 0 15
AUDI 10.998 0 10.998
BENTLEY 8 0 8
BMW 10.105 0 10.105
CHERY 0 0 0
CITROEN 10.332 5.847 16.179
DACIA 24.554 4.209 28.763
DS 68 0 68
FERRARI 9 0 9
FIAT 37.381 31.711 69.092
FORD 25.171 39.222 64.393
GEELY 0 0 0
HONDA 16.215 0 16.215
HYUNDAI 29.626 1.930 31.556
INFINITI 72 0 72
ISUZU 0 1.376 1.376
IVECO 0 1.488 1.488
JAGUAR 220 0 220
JEEP 1.300 0 1.300
KARSAN 0 909 909
KIA 6.732 2.226 8.958
LAMBORGHINI 4 0 4
LAND ROVER 1.068 0 1.068
LEXUS 52 0 52
MASERATI 38 0 38
MAZDA 876 0 876
MERCEDES-BENZ 15.141 5.475 20.616
MINI 750 0 750
MITSUBISHI 250 2.041 2.291
NISSAN 17.119 1.822 18.941
OPEL 26.719 0 26.719
OTOKAR 0 0 0
PEUGEOT 17.156 5.661 22.817
PORSCHE 435 0 435
RENAULT 67.451 9.042 76.493
SEAT 10.751 0 10.751
SKODA 13.285 0 13.285
SMART 100 0 100
SSANGYONG 243 217 460
SUBARU 911 0 911
SUZUKI 2.212 0 2.212
TOYOTA 22.601 2.757 25.358
VOLKSWAGEN 50.670 16.860 67.530
VOLVO 2.329 0 2.329
PAZAR TOPLAMI 423.198 132.793 555.991


Anadolu Haber Ajansı
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