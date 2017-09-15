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OTOMOBİL ÜRETİMİ 10 YILIN ZİRVESİNDE

15 Eylül 2017 Cuma 10:31
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OSD: "Ocak-Ağustos 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 750 bine çıkan otomobil üretimi, 2007-2017 yıllarındaki en yüksek seviyeye ulaştı"

OTOMOBİL ÜRETİMİ 10 YILIN ZİRVESİNDE
İSTANBUL (AA) - Türkiye'de bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 750 bine çıkan otomobil üretimi, son 10 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, 2017'nin ocak-ağustos aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv üretimi yüzde 19 artışla 1 milyon 90 bine yükseldi.

Traktör üretimi de eklendiğinde 1 milyon 123 bin 419'a çıkan otomotiv sanayisinin toplam üretimi, ocak-ağustos dönemleri içinde en yüksek seviyeye ulaştı.

Aynı dönemde yüzde 33 artarak 750 bin olarak gerçekleşen otomobil üretimi de 2007-2017 yıllarındaki en yüksek düzeyine erişti.

Ticari araç üretimi ise yüzde 4 azalarak 340 bin seviyesine geriledi. Üretim, hafif ticari araç grubunda da yüzde 4 azalırken, ağır ticari araç grubunda ise baz etkisiyle yüzde 6 arttı. Ağır ticari araç üretimi 2015 yılının ocak-ağustos dönemine göre ise yüzde 38 azaldı.

Bu dönemde üretim kamyonda yüzde 36, minibüste yüzde 33, büyük kamyonda yüzde 6, otobüste yüzde 5, traktörde yüzde 5 artarken, midibüste yüzde 13, kamyonette yüzde 7 azaldı.



- Otomobil ihracatı yüzde 43 arttı



Ocak-Ağustos 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında toplam otomotiv ihracatı yüzde 26, otomobil ihracatı ise yüzde 42 artış kaydetti. Bu dönemde toplam ihracat 890 bin, otomobil ihracatı ise 625 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 23 artışla 18 milyar 912 milyon dolar, avro bazında ise yüzde 25 yükselişle 7 milyar 186 milyon avro oldu. 

Otomobil ihracatı da dolar bazında yüzde 64 artarak 7 milyar 795 milyon dolara, avro bazında yüzde 66 yükselişle 7 milyar 94 milyon avroya çıktı.

Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 33, yan sanayi ihracatı yüzde 7 arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayisi 2017 yılının 8 ayında yüzde 18 payla ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.



- İthal otomobil satışları yüzde 11 azaldı



Bu yılın ocak-ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar yüzde 3 daralarak 569 bin seviyesine düştü. Bu dönemde otomobil pazarında da yüzde 3 küçülmeyle 423 bin araç satıldı.

Bu dönemde ithal otomobil satışları yüzde 11 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 20 arttı.

Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre seviyesini korudu. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 1 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 12 geriledi. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 53 seviyesine ulaştı.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı ocak-ağustos döneminde toplam pazar yüzde 20, otomobil pazarı yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 3 artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 41 düşüş kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
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