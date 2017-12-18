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Otomobil için 50 Milyar TL Kredi Kullandık

Otomotiv sektöründe yılın ilk 11 ayında otomotiv kredilerin miktarı 50 milyar TL’ye yaklaştı. Yalnızca finansman şirketlerinin kullandırdıkları krediler, otomotiv kredileri içinde yüzde 52,7’e ulaşırken, yüzde 47,3’lük miktar ise bankalar tarafından otomobil sahibi olmak isteyenlere sunuldu.

Otomobil için 50 Milyar TL Kredi Kullandık

Otomotiv sektöründe yılın ilk 11 ayında otomotiv kredilerin miktarı 50 milyar TL’ye yaklaştı. Yalnızca finansman şirketlerinin kullandırdıkları krediler, otomotiv kredileri içinde yüzde 52,7’e ulaşırken, yüzde 47,3’lük miktar ise bankalar tarafından otomobil sahibi olmak isteyenlere sunuldu.

18 Aralık 2017 Pazartesi 11:39
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Otomobil için 50 Milyar TL Kredi Kullandık

“Yeni düzenleme, araç başına kullandırılan kredi tutarını yükseltecek.''

ALJ Finans Genel Müdürü Nilüfer Günhan, yeni düzenleme ile kullandırılan araç kredisi tutarlarının yükseleceğini belirterek “Bireysel krediler stoğu içerisinde yüzde 39 olan taşıt kredilerinin payı artacaktır. Peşinat tutarının azalması ve daha fazla tutarda kredi kullanılabilecek olması, otomobil satın alma hayali kuran tüketiciler tarafından satın alım davranışını da pozitif etkileyecektir” dedi.
 
Günhan, açıklamalarına şu şekilde devam etti “Geçtiğimiz üç yılda döviz kurlarında ve enflasyonda yaşanan artış sebebiyle, 50 bin TL tutarındaki barem, oldukça düşük kalmıştı. Yeni düzenleme, tüketicilerin otomobil sahibi olmalarında olumlu etki yaratacak; tüketicilerin daha az peşinat ile otomobil sahibi olmalarına olanak sunacak. Örneğin 100 bin TL değerindeki bir araç için en az 40 bin TL peşinat veriliyor ve en fazla 60 bin TL taşıt kredisi kullanılabiliyor iken, bu düzenleme ile 70 bin TL'ye kadar taşıt kredisi kullandırabilecek; yani tüketicinin cebinden peşinat anlamında 10 bin TL daha az para çıkacak.” diye konuştu.   

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 18.12.2017 13:29
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