OTOKAR, ZIRHLI ARAÇ VE KULE SİSTEMİYLE İNGİLTERE'DE

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Londra'da düzenlenen Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI) ARMA 8x8 zırhlı aracı ile ÜÇOK kule sistemini sergileyecek. Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 12-15 Eylül'de Londra'da gerçekleştirilecek ve Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi ve güvenlik organizasyonlarından biri olan DSEI Fuarı'nda, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen ürünleriyle yer alacak. Son teknolojiye sahip ürün ve sistemlerin 4 gün boyunca sergileneceği ve Türkiye'nin milli katılım gerçekleştirdiği DSEI Fuarı'nda, Otokar'ın ürünleri N6-158 numaralı stantta görülebilecek. Savunma sanayisindeki konumunu teknoloji ihracatıyla farklı bir noktaya taşıyan Otokar, fuarda üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma özelliğine sahip zırhlı muharebe aracı ARMA 8x8 ile zırhlı muharebe araçları için geliştirdiği, aynı platformda üç ana silahın kullanılabildiği ÜÇOK kule sistemini uluslararası kullanıcılara sunacak. Savunma sanayi profesyonelleri, üreticileri ve kullanıcılarını bir araya getiren DSEI Fuarı'na, 100'ü aşkın ülkeden 30 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.



"Türkiye'nin milli inovasyon ve teknoloji kabiliyetleri gelişiyor"

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son 10 yılda cirosunun yüzde 4'ünü Ar-Ge'ye ayıran, fikri mülkiyet hakları kendisine ait savunma sanayisi ürünleriyle 5 kıtada, 30'u aşkın ülkede hizmet veren Otokar'ın bu yılın başında önemli bir ihracat anlaşmasına imza attığını hatırlattı. Türkiye'nin milli inovasyon ve teknoloji kabiliyetinin her geçen gün artarak geliştiğini vurgulayan Görgüç, Otokar olarak bu gelişimin bir parçası olmaktan ve savunma sanayisinde artık sadece ürünleriyle değil, global ölçekteki bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetleriyle de ön plana çıkmaktan gurur duyduklarını bildirdi. Görgüç, Otokar mühendislerince tasarlanan ürün ve kabiliyetlerin uluslararası arenada ilgiyle karşılandığını ve başarı elde ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun en güzel örneklerinden biri de, bu yılın ilk aylarında Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye savunma sanayisi için de tek kalemde imzalanan en büyük ihracat anlaşmasıdır. İngiltere'de de bu anlaşmaya baz olan aracımız ARMA'yı sergiliyoruz. Bu başarılarımızı, Otokar'ın ülkemiz için stratejik öneme sahip her türlü projeyi de başarıyla gerçekleştirecek yetkinliklere sahip olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz."



ARMA 8x8

Birleşmiş Milletler görevleri başta olmak üzere, NATO ülkelerinde, Doğu ve Orta Avrupa bölgelerinden Afrika'ya kadar dünyanın farklı noktalarında 30 bine yakın askeri aracı kullanılan Otokar'ın yeni nesil çok tekerlekli modüler aracı ARMA 8x8, yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip. Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonları bulunan ARMA, en zor arazi ve iklim koşullarında barış koruma ve insani yardım operasyonlarında hizmet veriyor. Amfibik opsiyonu da mevcut olan ARMA 8x8, özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmiyle dikkati çekiyor. Zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, havan aracı, alçak ve orta irtifa hava savunma aracı, istihkam aracı, zırhlı kurtarıcı, komuta kontrol aracı gibi farklı görevlerde yer alabilen Otokar ARMA, 7,62 mm'den 105 mm'ye kadar farklı silah sistemleriyle kullanılabiliyor. ARMA, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleriyle de donatılabiliyor.



ÜÇOK kule sistemi

Aynı platformda 12,7 mm uçaksavar makineli, 7,62 mm makineli tüfek veya 40 mm bomba atar olmak üzere 3 ana silahın kullanılabileceği stabilize makineli tüfek sistemi olan ÜÇOK UKSS, 2 eksende bağımsız sürülebilen nişangaha sahip.











Anadolu Haber Ajansı