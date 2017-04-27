OTEL DOLULUK ORANI MARTTA YÜZDE 5,3 ARTTI

İSTANBUL (AA) - Mart ayında otel doluluk oranları yerli şirketlerin etkinliklerinde artış ve Nevruz Bayramı dolayısıyla İran pazarındaki hızlanma sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 yükselerek 55,8 oldu. Türkiye Otelciler Birliğinden (TÜROB) yapılan açıklamada, STR Global tarafından hazırlanan "Mart 2017 Ülke Performans Raporu"nun sonuçları paylaşıldı. Buna göre, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre otel doluluk oranları 5,3 artarak yüzde 55,8 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,3 artışla 50,1'den 52,3'e yükseldi. Yaşanan sevindirici gelişmeye rağmen yılın ilk üç ayında oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke Türkiye oldu. Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli üç ayda 74,2 avrodan 57,2 avroya, toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler ise (RevPAR) 37,2 avrodan 29,3 avroya geriledi.



"İstanbul ve Antalya'da ciddi artış"

İstanbul'un Mart 2016'da yüzde 52,2 olan doluluk oranı, Mart 2017'de 7,5 artarak yüzde 56,1'e yükseldi. Bu şehirdeki ortalama günlük satılan oda bedeli 69,8 avro ile 2016'ya göre yüzde 22,8 düşüş gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 17 düşüş yaşandı ve 39,1 avroya geriledi. İstanbul, gelirdeki bu düşüşle en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu. Megakentte ilk çeyrekteki otel doluluk oranı yüzde 49,7'den yüzde 49,8'e yükseldi. Antalya'daki doluluk oranları martta geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 artarak, yüzde 55,1 olarak gerçekleşti. Ortalama günlük satılan oda bedeli 54,4 avro ile 2016'ya göre 7,1 düşüş gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise yüzde 2,7'lik artış yaşandı ve 29,9 avro olarak ölçüldü. Ankara'da geçen ay otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak yüzde 61,1'e yükseldi. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 14,3 gerileyerek 63,1 avroya düştü.Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise yüzde 10,5 düşüş yaşandı ve 38,5 avro olarak ölçüldü.



"Doluluk artışı olumlu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, yükselişte şirketlerin etkinliklerinin artmasının etkili olduğunu belirterek, Nevruz Bayramı dolayısıyla İran pazarının da hareketlendiğini bildirdi. Bayındır, bu yükselişin istikrarlı olacağını söylemek için henüz erken olduğunu kaydederek, "Umudumuz, artması yönünde. Doluluk artışı olumlu olmakla birlikte gelirlerdeki büyük düşüş sürüyor. Asıl geri dönüş fiyatlarda olmalı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı