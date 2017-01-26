OTEL DOLULUK ORANI 2016'DA GERİLEDİ

İSTANBUL (AA) - Otel doluluk oranları Türkiye genelinde geçen aralık ayında sevindirirken, 2016 yılı genelinde üzdü. Doluluk oranları Aralık 2016'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarken, yıl genelinde ise yüzde 17,8 geriledi. Türkiye Otelciler Birliğinden (TÜROB) yapılan açıklamada, veri ve analiz şirketi STR Global'in hazırladığı "Aralık 2016 Ülke Performans Raporu"nun sonuçları paylaşıldı. Otel doluluk verilerinin yer aldığı açıklamaya göre, otel doluluk oranları, yılın son ayını sürpriz yükselişle kapattı. Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre otel doluluk oranları yüzde 1,9 artışla yüzde 49,2'ye ulaştı. Yılın son ayındaki bu yükselişe karşın, 2016 yılı genelinde Türkiye, 2015'e göre doluluk oranındaki yüzde 17,8 gerilemeyle tüm Avrupa'da en büyük düşüş oranı gösteren ülke oldu. Türkiye, yüzde 50,8 doluluk oranıyla en düşük doluluğa sahip ülke oldu. 2015 yılında doluluk oranı yüzde 61,7 olarak gerçekleşmişti. Türkiye, fiyatlarda kayıp yaşamaya devam etti ve 2016 yılında, yüzde 39,5 düşüşle 39,5 avroya gerileyen oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke oldu. 2015 yılında bu rakam 65,3 avroydu. 2016'da Avrupa ülkeleri oda gelirleri ortalaması ise 68,4 avro olarak ölçüldü.



Antalya yükseldi, İstanbul'da düşüş yavaşladı

Aralık ayında yılbaşı döneminin ve yerli tatilcinin de etkisiyle Antalya'da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 artarak, yüzde 46,6 olarak gerçekleşti. Ortalama günlük satılan oda bedeli 49,9 avro olarak, 2015'e göre yüzde 17,1 düşüş gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden oda başına elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 4,1 düşüş yaşandı ve 23,2 avro olarak ölçüldü. Turizmdeki gerilemeden büyük darbe alan İstanbul otellerinde ise düşüş hızı yavaşladı. Aralık 2015'te yüzde 50,2 olan doluluk oranı, Aralık 2016'da yüzde 1,9 düşerek, yüzde 49,2 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 76,9 avro oldu ve 2015'e göre yüzde 20,1 düşüş gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise önceki yıla oranla yüzde 21,6 düşüş yaşandı ve 37,9 avro olarak ölçüldü. 2016 yılı genelinde ise doluluk oranı yüzde 49,6 olarak gerçekleşti. 2016 yılında ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yıl 120,8 avrodan 90,5 avroya, oda başına elde edilen gelir 78,2 avrodan 44,9 avroya geriledi. Ankara'da Aralık 2016 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 düşerek, yüzde 56,3'e geriledi. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 14,9 düşüşle 64,3 avro oldu.



Dolulukta lider İrlanda

Geçen yıl genelinde otel doluluk oranlarında ilk sırada yüzde 77,7 ile İrlanda gelirken, onu yüzde 77,2 ile İngiltere, yüzde 74,7 ile Macaristan, yüzde 74 ile İspanya, yüzde 73,8 ile Malta, yüzde 73,5 ile Avusturya, yüzde 72,5 ile Çekya, yüzde 71,3 ile Polonya ve Hollanda izledi. Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'den sonra en düşük oran yüzde 54,7'lik oranla Hırvatistan'da görülürken, onu yüzde 58,1 ile Rusya, yüzde 61,3 ile Bulgaristan, yüzde 63,4 ile Fransa ve yüzde 63,6 ile Finlandiya takip etti.



"Olumsuzluk yaşanmazsa 5-6 ayda toparlanır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, terör saldırısı gibi sektörü etkileyecek herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda turizmde 5-6 ay içinde toparlanma başlayabileceği görüşünü yineledi. Bayındır, aralık ayındaki umut veren sonuçlara rağmen Ortaköy'de bir gece kulübüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının umutları yeniden kırdığını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu: "Fiyatlardaki düşüş devam etmesine rağmen son iki aylık doluluk verileri geleceğe ilişkin olarak bize umut vermişti. Uluslararası alanda tanıtım, imaj geliştirme, halkla ilişkiler çalışmaları çok önemli ancak şu anda Türkiye için alınması gereken en önemli tedbir bir kriz yönetimi planının hayata geçirilmesi olacaktır. Bu plan kapsamında sektörün tüm bacakları bir araya gelmeli, özel sektörün önerileri dikkate alınmalı. Topyekun bir şeylerin yapılması gerekiyor."

Anadolu Haber Ajansı