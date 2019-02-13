OSO Mimarlık, Euroshop RetailDesign Award’da Finalist Oldu

Ulusal ve uluslararası ölçekte çalışan kurumsal firmaların marka kimliğine ve stratejisine vurgu yaparken teknoloji ve mimarlığı entegre eden nitelikli iç mekan tasarımlarına imza atan OSO Mimarlık, Loremen Showroom projesi ile Euroshop RetailDesign Awards’ta finale kalma başarısını gösterdi. Euroshop Fuarı tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından en başarılı mağaza tasarımlarının uluslararası bir jüri tarafından titizlikle değerlendirildiği Euroshop RetailDesign Awards’ta 23 farklı ülkeden gelen rakiplerini geride bırakan Loremen Showroom, 26 Nisan 2019’da Şangay’da gerçekleşecek final organizasyonunda rakipleriyle yarışacak.

Cidde merkezli bir ayakkabı firması için OSO Mimarlık tarafından 690 m²’lik bir alanda tasarlanan showroom alanında binanın yapısal formundan dolayı, eğrisel bir koridor ve bu koridorun yanlarında tasarlanan bağımsız sergi alanları, tasarımın ana konseptini oluşturmuş. Oluşan bağımsız sergi alanlarını mimari bir dil birliği altında birleştirmek amacıyla tavan ve zemin özellikle vurgulanmak istenmiş. Bu amaçla tasarlanan tavan sisteminin, ziyaretçileri girişten itibaren yönlendirmesi ve davetkar bir etki yaratması hedeflenmiş ve bu etki, tavan çıtaları ile aydınlatma sisteminin entegrasyonu sayesinde pekiştirilmiş. Showroomun en sonunda sosyalleşme amaçlı kullanımlara hizmet etmesi için bir “kitchenette” planlayan OSO Mimarlık kurucuları, bu sayede müşterilerin mekanın tümünü gezmelerine katkı sağlayacak bir çekim merkezi oluşturmuş. Ofis girişinde yer alan karşılama bankosu, Arap alfabesinden esinlenilerek tasarlanmış. Showroomda lüks ve elegan bir atmosfer yaratmayı hedefleyen mimarlar, ağırlıklı olarak beyaz ve parlak malzemeleri tercih etmiş. Ayrıca sergi duvarlarındaki ayna kullanımı ile mekanın ve ürünlerin görsel algısı ve derinlik hissi ikiye katlanmış. Projede showroom alanına ek olarak firmanın yönetim ofisi de yer alıyor. Bir açık ofis, dört müdür odası ve çok amaçlı bir lounge’dan oluşan ofis mekanlarında ise genel anlamda sade ve minimal bir tasarım dili benimsenmiş