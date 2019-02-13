Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
101096
ALTIN
222.597
DOLAR
5.2994
STERLİN
6.7797
EURO
5.9671

OSO Mimarlık, Euroshop RetailDesign Award’da Finalist Oldu

Global ölçekte kurumsal firmaların mimari ve iç mimari projelerinde fark yaratan çözümlere imza atan OSO Mimarlık, Suudi Arabistan’da tasarladığı Loremen Showroom projesi ile uluslararası mağaza tasarımlarının yarıştığı Euroshop RetailDesign Awards’ta finalist olmaya hak kazandı.

OSO Mimarlık, Euroshop RetailDesign Award’da Finalist Oldu

Global ölçekte kurumsal firmaların mimari ve iç mimari projelerinde fark yaratan çözümlere imza atan OSO Mimarlık, Suudi Arabistan’da tasarladığı Loremen Showroom projesi ile uluslararası mağaza tasarımlarının yarıştığı Euroshop RetailDesign Awards’ta finalist olmaya hak kazandı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 13:08
40 Okunma
OSO Mimarlık, Euroshop RetailDesign Award’da Finalist Oldu

Ulusal ve uluslararası ölçekte çalışan kurumsal firmaların marka kimliğine ve stratejisine vurgu yaparken teknoloji ve mimarlığı entegre eden nitelikli iç mekan tasarımlarına imza atan OSO Mimarlık, Loremen Showroom projesi ile Euroshop RetailDesign Awards’ta finale kalma başarısını gösterdi. Euroshop Fuarı tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından en başarılı mağaza tasarımlarının uluslararası bir jüri tarafından titizlikle değerlendirildiği Euroshop RetailDesign Awards’ta 23 farklı ülkeden gelen rakiplerini geride bırakan Loremen Showroom, 26 Nisan 2019’da Şangay’da gerçekleşecek final organizasyonunda rakipleriyle yarışacak.

Cidde merkezli bir ayakkabı firması için OSO Mimarlık tarafından 690 m²’lik bir alanda tasarlanan showroom alanında binanın yapısal formundan dolayı, eğrisel bir koridor ve bu koridorun yanlarında tasarlanan bağımsız sergi alanları, tasarımın ana konseptini oluşturmuş. Oluşan bağımsız sergi alanlarını mimari bir dil birliği altında birleştirmek amacıyla tavan ve zemin özellikle vurgulanmak istenmiş. Bu amaçla tasarlanan tavan sisteminin, ziyaretçileri girişten itibaren yönlendirmesi ve davetkar bir etki yaratması hedeflenmiş ve bu etki, tavan çıtaları ile aydınlatma sisteminin entegrasyonu sayesinde pekiştirilmiş. Showroomun en sonunda sosyalleşme amaçlı kullanımlara hizmet etmesi için bir “kitchenette” planlayan OSO Mimarlık kurucuları, bu sayede müşterilerin mekanın tümünü gezmelerine katkı sağlayacak bir çekim merkezi oluşturmuş. Ofis girişinde yer alan karşılama bankosu, Arap alfabesinden esinlenilerek tasarlanmış. Showroomda lüks ve elegan bir atmosfer yaratmayı hedefleyen mimarlar, ağırlıklı olarak beyaz ve parlak malzemeleri tercih etmiş. Ayrıca sergi duvarlarındaki ayna kullanımı ile mekanın ve ürünlerin görsel algısı ve derinlik hissi ikiye katlanmış. Projede showroom alanına ek olarak firmanın yönetim ofisi de yer alıyor. Bir açık ofis, dört müdür odası ve çok amaçlı bir lounge’dan oluşan ofis mekanlarında ise genel anlamda sade ve minimal bir tasarım dili benimsenmiş

Anahtar Kelimeler:
EuroshopRetailDesign AwardOSO Mimarlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atlasglobal Havayolları, Somon Air ile codeshare anlaşması imzaladı
Atlasglobal Havayolları, Somon Air ile codeshare anlaşması imzaladı
LeasePlan Türkiye Yeni Risk Direktörünü Atadı
LeasePlan Türkiye Yeni Risk Direktörünü Atadı
Türkiye’de Perakendeciliğin Gelişimi: Osman İnan Yazdı
Türkiye’de Perakendeciliğin Gelişimi: Osman İnan Yazdı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim