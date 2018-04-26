Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
107015
ALTIN
172.114
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6574
EURO
4.9307

ORTAK AKIL İŞ PLATFORMU TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Durgunluk Döneminde Çıkış Arayan Şirketler ve Sektörlere Rehberlik Etmeye Hazırlanan Platformun İlk Toplantısında, Ekonomi ve Ticarette Yeni Dönemin Kodları ve İpuçları Konuşulacak

ORTAK AKIL İŞ PLATFORMU TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Durgunluk Döneminde Çıkış Arayan Şirketler ve Sektörlere Rehberlik Etmeye Hazırlanan Platformun İlk Toplantısında, Ekonomi ve Ticarette Yeni Dönemin Kodları ve İpuçları Konuşulacak

26 Nisan 2018 Perşembe 12:52
28 Okunma
ORTAK AKIL İŞ PLATFORMU TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Ortak Akıl Danışmanlık tarafından “İş Dünyası Çıkış Arıyor” konu başlığıyla düzenlenen Ortak Akıl İş Platformu’nun ilk toplantısı, 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 09.20-12.20 saatleri arasında Courtyard Marriott İstanbul Hotel’de gerçekleşecek.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ekonomist Prof.Dr. Emre Alkin, ORKA Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Ortak Akıl Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Sönmez’in konuşmacı olarak katılacağı toplantıda, iş sahipleri, üst düzey yöneticileri ile sektörel sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri bir araya gelecek.


Küresel ekonomi ve ticarette önemli değişimlerin yaşandığı süreci anlamak, sektörler ve işletmelerin yeni sürece uyum sağlama yöntemleri, durgunluk dönemlerinde işletmelere ve sektörlere liderlik yapmanın önemi ve bu dönemlerde işletmelerin atması gereken adımların konuşulacağı toplantı, iş dünyasının durgunluk döneminde yaşadığı sorunları ortaya koyarak çözüm arayışlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

15 yıldan bu yana iş ve ekonomi dünyasının önde gelen şirketlerine kurumsal çözümler sunan Ortak Akıl Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Sönmez, zor süreçlerde sektörler ve işletmeler arasında networking, bilgi ve deneyim paylaşımı ile iş birliğinin daha da önem kazandığına dikkat çekerek, platformun, farklı sektörlerden çok sayıda profesyonel iş insanı ile sektörlere yön veren STK temsilcilerini bir araya getirerek, sorunlara daha geniş bir bakış açısıyla, uzun vadeli çözümler üretmelerine katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi.

Son Güncelleme: 26.04.2018 16:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RECAİ ŞEN UND İCRA KURULU BAŞKANI OLDU
RECAİ ŞEN UND İCRA KURULU BAŞKANI OLDU
DAIKIN YENİ SEZON AÇILIŞINI YÜZDE 30’LUK BÜYÜME İLE YAPTI
DAIKIN YENİ SEZON AÇILIŞINI YÜZDE 30’LUK BÜYÜME İLE YAPTI
İŞVERENLER, MİLYARLARCA LİRALARINI SGK’DA UNUTUYOR!
İŞVERENLER, MİLYARLARCA LİRALARINI SGK’DA UNUTUYOR!

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim