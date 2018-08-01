ORTAK AÇIKLAMA, REKOR İHRACAT

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yılın ilk 7 ayında ihracatın yüzde 7 artışla 96,3 milyar dolara, son 12 aylık ihracatın da yüzde 8,1 artışla 163,3 milyar dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştığını kaydetti. Pekcan, “İhracatımız ne kadar güçlü ise ekonomimiz de o kadar güçlüdür. İç piyasada, ekonominin dinamikleri ne kadar etkin işlerse; küresel pazarlarda o kadar güçlüyüz. Yeni dönemde, resmin bütününe bakma fırsatımız var artık. Muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için gelirimizi birkaç misline çıkarmak zorundayız. Bunun ihracattan başka hiçbir yolu yoktur” dedi.



TİM Başkanı İsmail Gülle, Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörlerin, yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik olduğunu belirterek, “Temmuz ayında 169 ülkeye TL ile ihracat yaptık, Ocak-Temmuz döneminde de 8,6 milyar TL tutarında ihracat TL ile gerçekleşti” dedi.



24 Haziran seçimleri ile başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kamu hizmetlerine ilişkin aldığı reform niteliğindeki kararlar hızla hayata geçmeye devam ediyor. Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın birleştirilmesi ile oluşturulan Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile güç birliğine giderek aylık ihracat rakamlarının açıklanmasına ilişkin çalışmaları ortaklaşa yapma kararı aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın talimatı ile başlayan süreçte daha önce TİM tarafından ayın 1’inde, eski Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ayın 2’sinde açıklanan bir önceki aya ilişkin geçici ihracat rakamları, artık iki kurumun ortaklaşa çalışması sonucu yine ayın 1’inde açıklanacak.



14.1 milyar dolara yükseldi

Alınan karar çerçevesinde, 9 Temmuz’da Ticaret Bakanlığı görevine gelen Ruhsar Pekcan, 30 Haziran’daki Genel Kurul’da TİM Başkanlığına seçilen İsmail Gülle ile birlikte, ilk ortak rakam açıklamasını Ankara’da gerçekleştirdi. İki kurumun birlikte açıkladığı ilk ihracat rakamlarına da rekor damgasını vurdu.

Temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu. Bu sayede 2018 yılı Temmuz ayı, bugüne kadar en çok ihracat gerçekleştirilen Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Toplantıda aylık ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracatımız ne kadar güçlü ise ekonomimiz de o kadar güçlüdür. İç piyasada, ekonominin dinamikleri ne kadar etkin işlerse; küresel pazarlarda o kadar güçlüyüz. Yeni dönemde, resmin bütününe bakma fırsatımız var artık” dedi.

Korumacılık duvarlarına rağmen rekorlar kırıyoruz

Yılın ilk 7 ayında ihracatın yüzde 7 artışla 96,3 milyar dolara eriştiğini kaydeden Pekcan son 12 aylık ihracatın da yüzde 8,1 artışla 163,3 milyar dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştığını kaydetti. Pekcan, Türkiye, 2018 yılının başında iddialı büyüme hedefleri koyup gerçekleştirdiğini kaydederek, “Dünyadaki ‘korumacılık ve ticaret rüzgarlarına’ rağmen, ihracatta her ay kendi rekorunu kırıyor. Yine bizleri son derece memnun eden bir gelişme de Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 58,7’den yüzde 70,1’e yükselmesidir. Temmuz ayında bir diğer sevindirici gelişme de ithalatımızın %6,4 düşüşle 20.1 milyar dolar olarak gerçeklmesi” şeklinde konuştu.

Türkiye ihracatla kalkınmak zorunda

Şu sıralar yeni bir Orta Vadeli Program çalışması yapıldığını hatırlatan Pencan, mevcut OVP’ye göre ihracat hedefinin 169 milyar dolar olduğunu vurguladı. Pencan, “Biz bu hedefi yakalayacağız. Hatta analizlerimiz bir miktar geçeceğimizi gösteriyor. Bir gerçeğimiz var: Türkiye, ihracata dayalı olarak yatırım yapmak, ihracatla küresel piyasalarda başarılı olmak ve böylece ihracatla kalkınmak zorunda olan bir ülkedir” diye konuştu. Dünyanın durmaksızın değiştiğini ve dönüştüğünü ifade eden Bakan Pekcan, dünyada 7,7 milyar insan yaşadığını ve 80 trilyon dolarlık gelir ürettiğini hatırlattı. Pekcan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yani gezegenimizin kişi başına düşen geliri 10 bin 400 dolar. Türkiye’nin de kişi başına düşen geliri 10 bin 600 dolar. Madem ki, hedef ‘Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmaktır’. Bu hedefe ulaşmak için, gelirimizi birkaç misline çıkarmak zorundayız. Bunun ihracattan başka hiçbir yolu yoktur. İhracatla gelirimizi yükseltmenin yolu da ‘21. yüzyılın yükselen sektörlerinde’ daha fazla teknoloji, daha fazla tasarım ve daha fazla marka üretmektir. Küresel ekonomide cesur ve yeni bir dünya kurulurken; Türkiye olarak bu dünyanın önemli bir aktörü olmaya kararlıyız. Yolumuz uzun ama ilk adımı ihracatla başlıyor. Ve sonraki adımları da ihracatla geliyor.”

Yeni sistemle birlikte bürokrasi hızlanacak

Toplantıda ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle ise “İhracat rakamlarımızın kamuoyuna duyurulmasında, Sayın Bakanımızın talimatları ile bir sadeleşmeye gittik. Bildiğiniz gibi daha önce TİM olarak biz, biten ayın ihracat kayıt rakamlarını sonraki ayın ilk günü açıklıyorduk. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız da, bizden 1 gün sonra geçici verileri açıklıyordu. Her ayın son günü TÜİK de, bir önceki ayın ihracat verisini açıkladığı için, üst üste 3 gün boyunca ihracat rakamları açıklanıyordu. Bu durumun yarattığı karışıklık, artık son bulmuş durumda” dedi.

Hem genel seçimler, hem de TİM seçimlerinden sonra başlayan yeni sürecin tüm ihracat camiasına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Gülle “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artık bürokratik işlemlerin hız kazanması, Hükümetimizin karar alma mekanizmalarının daha hızlı ve etkin bir şekilde işlemesi en önemli avantajlar. Bu sayede ülkemizin ekonomik kalkınma süreci de güçlü bir şekilde devam edecek. Yeni sistemimizin ilk kabinesinde yer alan tüm Bakanlarımıza tüm ihracatçılarımız adına başarılar diliyorum. Bugünkü ihracat rakamlarında eriştiğimiz rekor seviye, bu anlamda hem bizler, hem de Bakanlığımız için çok önemli. Daha nice rekorlara hep birlikte imza atacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.



Temmuz’da 233 ülkede ihracat bayrağımızı dalgalandırdık

Aylık ihracata ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları kaydetti:

“Temmuz ayında sektörel bazda en fazla ihracatı, 2,8 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,6 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik oldu.

İhracat pazarlarına bakıldığında; Temmuz ayında 223 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Bu ülkelerden 170’ine ihracatımıza artış yaşadık. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, ABD, İtalya ve Irak oldu. Bunların yanında, ihracat artışında dikkat çeken ülkeler var; Umman'a ihracatımız 4 katına, Libya'ya 3 katına, Kolombiya, Güney Kore ve Hindistan’a ihracatımız ise 2,5 katına çıktı. Ülke gruplarında ise AB her zaman olduğu gibi lider. AB’ye ihracatımız Temmuz’da %15 artarak 6,9 milyar dolara ulaştı, AB’nin ihracatımızdaki payı da bu sayede yüzde 48,7 oldu. Diğer taraftan, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Ticaret Bakanımız ile birlikte Afrika’daydık. Çok verimli temaslarda, görüşmelerde bulunduk. Bu çalışmalarımız kısa vadede sonuç vermeye başlayacaktır. Temmuz ayında Afrika’ya ihracatımızın yüzde 42,6 artarak 1,2 milyar dolara ulaşması bu anlamda bizler için de çok önemli bir motivasyon.

Temmuz ayında 59 ilimiz ihracatını artırma başarısı gösterirken, ilk 5 ilimiz sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. İhracat artışında öne çıkan illerimiz ise, yüzde 275 artışla Yalova, yüzde 216 artışla Zonguldak ve yüzde 161 artışla Çorum oldu. Temmuz’da TL ile ihracata da önemli bir ilgi var. Temmuz ayında 169 ülkeye ihracatta TL kullanıldı. Toplam 3,9 milyar TL tutarında ihracatın Türk Lirası ile yapıldığını görüyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya özel bir önem veriyor. Milli paramızın ticarette daha fazla kullanımı hepimizin ortak arzusu. Miktar bazında ihracatımız Temmuz ayında yüzde 28,4 artış kaydetti. İhracat birim fiyatlarımızda da bir artış söz konusu. Bildiğiniz gibi 2017’de ihracatımızın birim değeri 1,36 $/kg’dı. Yılın ilk 7 ayında ise birim fiyatımız 1,38 $ / kg’a çıktı. Temmuz ayında parite etkisi negatif yönlü olarak 106 milyon dolar oldu. Bunda özellikle Türk Lirasındaki değer kaybı etkili oldu” dedi.

İkinci çeyrekte yüzde 5’in üzerinde büyüme bekliyoruz

Son dönemde açıklanan makroekonomik verileri de özetleyen TİM Başkanı “Bildiğiniz gibi dün TUİK, Haziran ayı resmi dış ticaret verilerimizi açıkladı. Dış ticaret açığımızda %9,1’lik bir azalma söz konusu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %70’in üzerine çıktı. Yine açıklanan turizm verilerine göre, 2. çeyrekte turizm gelirlerimiz %30 arttı. Turist sayısında da %24,9’luk bir artış söz konusu. Diğer taraftan, Nisan ve Mayıs aylarının her ikisinde de sanayi üretim endeksi yüzde 6’nin üzerinde. Bugün açıkladığımız ihracat verisi de tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı verisi olarak öne çıkıyor. Tüm bu gelişmeler, ekonomimizin seçim sürecine, küresel belirsizliklere, çevremizde yaşanan olaylara rağmen ne denli güçlü olduğunun en önemli göstergesi. İnşallah ikinci çeyrekte %5’in üzerinde bir büyüme ile yine en hızlı büyüyen ülkeler arasına gireceğiz” dedi.