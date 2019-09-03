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OPEC üretim artırdı, petrol fiyatları düşüşe geçti

OPEC'in 2019 yılında ilk defa petrol üretimini artırdığını açıklaması sonrasında, zaten küresel piyasalardaki daralma endişesi ile ABD - Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık nedenleriyle baskı altında olan ham petrol fiyatlarında sert bir düşüş gerçekleşti.

OPEC üretim artırdı, petrol fiyatları düşüşe geçti

OPEC'in 2019 yılında ilk defa petrol üretimini artırdığını açıklaması sonrasında, zaten küresel piyasalardaki daralma endişesi ile ABD - Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık nedenleriyle baskı altında olan ham petrol fiyatlarında sert bir düşüş gerçekleşti.

03 Eylül 2019 Salı 17:56
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OPEC üretim artırdı, petrol fiyatları düşüşe geçti

Küresel piyasalardaki daralma endişesi ile ABD ve Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık ile OPEC'ten gelen üretim artışı haberi petrol fiyatları üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor.

Majör ülkelerden gelen imalat PMI rakamlarındaki olumsuz tablo ile ticaret savaşlarındaki belirsizliğin devam etmesi küresel petrol talebine yönelik endişeleri beraberinde getiriyor.

Dün 59,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,93 dolardan tamamlamıştı.

Bu sabah ilk işlemlerde 59 dolar civarında olan Brent petrolün varil fiyatı, akşam saatlerinde OPEC'in 2019 yılında ilk defa petrol üretimini artırdığını açıklamasıyla birlikte sert bir iniş yaşadı. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 2,5 düşüşle 57,29 dolara kadar geriledi.

Nymex petrolde ise düşüş yüzde 3,6'yı buldu ve 53,13 dolara indi.

Işık FX'ten yapılan teknik analize göre; 
"Yaşanan sert satışlar sonrası 58 desteğinin altına sarkan siyah altın bu seviye altında kalıcılık sağlar ise aşağı yönlü isteğini koruyabilir. Ancak satışların hızlanabilmesi için 56.65 ana desteğinin kırılması gerekebilir. Zira bu seviye kırılırsa 55'lere kadar bir geri çekilme görülebilir. 58 noktasının üzerine çıkmasıyla birlikte yaşanacak toparlanma hareketlerinde ise 58.30, 58.45, 58.70 ve 59 direnç seviyeleri ilk etapta önemli olabilir."

Son Güncelleme: 03.09.2019 18:10
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