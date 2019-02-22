Ontex’in Ortadoğu, Asya ve Afrika’daki Markaları Murat Elgün’e Emanet

Eğitiminden hemen sonra profesyonel kariyerine Procter & Gamble’da pazarlama bölümünde başlayan Elgün; ilerleyen yıllarda Danone Baby Food’da Türkiye ve Amsterdam ofislerinde bölgesel ve global pazarlarda farklı pozisyonlarda çalıştı ve son olarak pazarlama koordinatörü olarak görev aldı. Sütaş’ta pazarlama müdürlüğü, sonrasında da Pınar Gıda’da pazarlama direktörlüğü Zyman Core Strategy Group’ta danışmalık yaptı.

Doğu-Batı Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan, Avusturalya, Çin, Türkiye ve Amerika’da yer alan üretim tesislerinde 11.000’den fazla kişiye istihdam sağlayan Ontex Ailesi’ne, 2012’de Türkiye ve Ortadoğu Pazarlama Direktörü olarak katılan Murat Elgün’ün, 2014’de Kuzey Afrika da sorumlu olduğu bölgeler arasına girdi. Görevini Ontex Belçika ofisinden yürüttü. 2019 Ocak itibariyle de MEAA olarak bilinen Fas’tan Japonya’ya, güneyde de Güney Afrika Cumhuriyeti’ne kadar geniş bir bölgenin pazarlama direktörlüğünü üstlendi. Nisan ayında ise Ontex Türkiye ofisinde ekibiyle beraber çalışmaya başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Murat Elgün, çok iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.