ONLINE TİCARET KÖYLERE YAYILIYOR

Ticimax E-ticaret Sistemleri, e-ticaret kültürünü köy ve kasabalara kadar yaymak için kargo atılımı gerçekleştirdi. 6 bine yakın e-ticaret sitesine altyapı hizmeti veren Ticimax ile kargo gönderimleri yarı fiyatına indi. “Evinde üretim yapan kadınları, köy ve kasabalarda değer üreten insanımızı online ticarete çekmeyi kendimize misyon edindik. Kendi üretimlerini internet sitesi üzerinden son tüketiciye aracısız ulaştırabilirler” diyen TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli şunları aktardı:

“2018 ilk çeyrek döneminde Ticimax altyapısı üzerinden 3 milyondan fazla sipariş geçti. Türkiye’de her yıl ortalama yüzde 30-35 gibi inanılmaz bir hızla büyüyen e-ticarette kullanılan kredi kartı sayısı 25,5 milyona ulaştı. Bankaların resmi verilerine göre, bu yıl 4 ayda 600 bin yeni kredi kartı daha internetten alışverişlerde kullanıldı. TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre her 10 evden sekizinde internet erişimi bulunuyor. 2011 yılında 18 milyar lira olan internetten kartlı harcamaların 2017 sonunda 99 milyar liraya yükseldi. Bu hızlı büyüme potansiyelini köy ve kasabalara kadar ulaştırmak için attığımız adımlara bir yenisini daha ekleyerek kargo firmalarıyla anlaşma sağladık. Kargo firmalarıyla toplu anlaşmalar yaptık. Bundan sonra müşterilerimiz ortalama 8 liraya göndereceği bir kargoyu 3,5-4 liraya gönderebilecek. Kargo firmalarıyla anlaşarak en önemli maliyet kalemi olan kargo maliyetini yarı yarıya indirmiş olduk.”

KÖY VE KASABALARI ONLINE TİCARETE ÇEKECEĞİZ

Sundukları bulut çözümleriyle her ölçekten şirkete bütçeye göre hizmet verebildiklerini aktaran Çiğdemli, “KOBİ’leri hızla e-ticarete başlatacak avantajlı paketler sunduğumuz gibi birçok ek desteklerimiz de oluyor. Yaptığımız özel iş birlikleriyle KOBİ’lere ücretsiz sanal pos ve ücretsiz ödeme sistemi gibi hizmetler sunabiliyoruz. İş Bankası ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda ciropay, alipay, trustpay, sofort, mybank, bankcontact, entercash, eps, ideal ve safetypay gibi ödeme sistemleri üzerinden müşterinin yurtdışı satış ödemelerini alabiliyoruz. SMS gönderimi yapan ya da yurtdışı operasyonları olan şirketlerle de anlaşmalar yaparak müşterilerimizi bu hizmetlerle en uygun fiyatlarla buluşturabiliyoruz. Bunların yanı sıra bünyemizde bulunan E-ticaret Akademi ile haftanın 6 günü müşterimiz olan ve olmayan herkese ücretsiz eğitimler veriyoruz. Eğitimlerle 2018 toplamında 7 bin kişiye ulaşmış olmayı, 5 bin kişiyi de e-ticarete başlatmayı hedefliyoruz. Evinde üretim yapan kadınları, köy ve kasabalarda değer üreten insanımızı online ticarete çekmeyi kendimize misyon edindik” dedi.