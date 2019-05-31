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Önce kötü haber: Ekonomide gidişat vahim

Türkiye ekonomisi son altı ayda büyümek yerine küçüldü.

Önce kötü haber: Ekonomide gidişat vahim

Türkiye ekonomisi son altı ayda büyümek yerine küçüldü.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:33
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Önce kötü haber: Ekonomide gidişat vahim

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), Ocak-Mart 2019 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini açıkladı.

İLK ÇEYREKTE DARALMA

Türkiye ilk çeyrekte yüzde 2,6 daraldı. Türkiye'de 2018 yılı 4.çeyrekte yüzde 3,0 daralma yaşanırken, 2018 yılı 1.çeyrekte yüzde 7,4 büyüme gerçekleşmişti. Ekonomi 2018 yılının tamamında yüzde 2,6 büyümüştü.

Büyüme verileri açıklandı

İNŞAATTA YÜZDE 10,9'LUK DARALMA

TÜİK verilerine göre; Gayrisafi Yurt İçi Hasıla birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azaldı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon TL oldu. Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 2,5 arttı, sanayi sektörü yüzde 4,3 ve inşaat sektörü yüzde 10,9 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 4 azaldı.

GSYH'DA YÜZDE 1,4'LÜK ARTIŞ

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 4,7 AZALDI

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,7 azaldı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 13 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 9,5 artarken ithalatı ise yüzde 28,8 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 10,8 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 38,3 iken bu oran 2019 yılının birinci çeyreğinde yüzde 39,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 43,3'den yüzde 40,8'e düştü.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

Merkez Bankası konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir. Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir." ifadelerini kullanıldı.

Son Güncelleme: 31.05.2019 12:39
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