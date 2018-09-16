OKULLAR AÇILDI, EV KİRALARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kiralık konut piyasasında da bir hareketlenme yaşandı. Hürriyet Emlak verileri* öğrencilerin en çok 2+1 evleri tercih ettiğini ortaya koyarken, kiralık konut seçiminde öğrencilerin kira için ortalama 1.000 ile 2.500 TL ayırdıkları görüldü. Üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirlerin başında gelen İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir’de kiralık evlerin fiyat marjının semte göre oldukça değişkenlik gösterdiği gözlemleniyor. Öğrencilerin tercih ettiği semtlerde, İstanbul’da Avcılar ve Fatih, Bursa’da Nilüfer ve Yıldırım, Ankara’da ise Etimesgut ve Sincan kira fiyatlarındaki ortalamalarının düşük olması sebebiyle öne çıkıyor.

İllere göre 2+1 ev kira fiyat aralığı

İstanbul 1.155 TL - 7.771 TL

Ankara 868 TL - 2.421 TL

İzmir 1.284 TL - 2.036 TL

Bursa 979 TL- 3.973 TL

Eskişehir 793 TL - 3.016 TL

İllere göre Ağustos ayı2+1 kira ortalaması

Ağustos ayı 2+1 kira ortalaması

İstanbul 3.634 TL

Ankara 1.222 TL

İzmir 1.684 TL

Bursa 2.182 TL

Eskişehir 1.905 TL

Devlet ve vakıf üniversitelerine yakınlığıyla öne çıkan Beşiktaş'ta kiralık konutlarda oldukça geniş bir yelpaze gözleniyor. Öğrenciler tarafından sıkça tercih edilen Beşiktaş Balbaros Bulvarı ve civarında 2+1 kiralık daire fiyatları 1.800 TL'den başlıyor ve 3.000 TL'ye kadar yükseliyor.

Ulaşım ağlarına yakınlığı ile öğrenciler için bir diğer alternatif olan Şişli'nin Merkez, İzzetpaşa ve Fulya semtlerinde ise kiralık konut fiyatları 1.300 TL'den başlıyor. İstanbul’da en düşük kiralık konut ortalamasına ise Ağustos ayında 1.155 TL ile Avcılar sahip oldu. Bursa’da 2+1 kiralık konutlarda Nilüfer-Görükle 1.000 TL, Ankara’da Çankaya 1.700 TL, İzmir’de Buca 1.300 TL, Eskişehir’de ise Tepebaşı 1.200 TL’lik ortalama kira fiyatları ile liste başında yer aldı.

Hürriyet Emlak Ağustos ayı verilerine göre, öğrencilerin tercihi olan, kira fiyatlarının en düşük olduğu semtler ise, İstanbul’da 1.155 TL ortalama ile Avcılar, Bursa’da ortalama 979 TL ile Nilüfer-Dumlupınar, Ankara’da 868 TL ortalama ile Sincan, İzmir’de 1.284 TL ortalama ile Gaziemir, Eskişehir’de ise 793 TL ortalama ile Odunpazarı oldu.

Öğrencilerin yoğun olduğu semtlerde kiralar yükselişe geçti



İstanbul’un öğrenciler tarafından en çok tercih edilen semtleri arasında yer alan Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Fatih, Sarıyer ve Avcılar’ın, Ağustos ayı 2+1 konut kira ortalaması 3.634 TL olurken öğrencilerin İzmir’deki tercih ettiği semtlerin başında gelen Balçova, Karşıyaka, Buca, Gaziemir ve Bornova da ise 2+1 konutların Ağustos ayı kira ortalaması 1.684 TL oldu.

Ankara’da Çankaya, Gölbaşı, Etimesgut, Sincan, Bahçelievler ve Eryaman’da Ağustos ayı 2+1 ortalama kira fiyatları 1.222 TL olurken, Bursa’da Nilüfer, Yıldırım, Dumlupınar ve Görükle’de ise bu ortalama 2.182 TL oldu.



Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, “Öğrencilerin yoğun olarak kiralık ev arayışı içinde olduğu bir dönemdeyiz. Ağustos ayı verilerimize göre öğrencilerin taleplerinin kiralık konut fiyatlarında yukarı seyirli bir ivmelenmeye sebep olduğunu gözlemliyoruz, özellikle öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği semtlerde kiralık fiyatlarında bir artış söz konusu, ayrıca kiralar dairelerin nitelikleri arttıkça, toplu ulaşıma ve merkeze yakınlaştıkça da yükselmeye başlıyor. Hal böyleyken, büyük illerdeki merkez ilçelerde uygun fiyata ev bulmak zorlaşıyor, özellikle bu dönemde öğrencilerin emlak piyasasına biçim verdiğini söyleyebiliriz” dedi.