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OKUL ÖNCESİ HEM GÖNÜLLER HEM CEPLER RAHAT EDECEK

TÜKİD, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi yıllarca verdiği mücadelenin sonucu kırtasiye ürünlerinin yüzde 99’unun güvenilir olmasını sağladı. Velilerin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabileceklerini belirten Başkan Vecdet F. Şendil, bir öğrenci için ortalama alışveriş tutarının 165 TL ile 650 TL arasında olacağını açıkladı

OKUL ÖNCESİ HEM GÖNÜLLER HEM CEPLER RAHAT EDECEK

TÜKİD, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi yıllarca verdiği mücadelenin sonucu kırtasiye ürünlerinin yüzde 99’unun güvenilir olmasını sağladı. Velilerin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabileceklerini belirten Başkan Vecdet F. Şendil, bir öğrenci için ortalama alışveriş tutarının 165 TL ile 650 TL arasında olacağını açıkladı

28 Ağustos 2018 Salı 10:23
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OKUL ÖNCESİ HEM GÖNÜLLER HEM CEPLER RAHAT EDECEK

2018-2019 eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kaldı. Aileler okul alışverişi telaşı içinde. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin okul sıralarındaki yerini alacağı yeni dönemde en merak edilen sorulardan biri de her bir öğrenci için kırtasiye alışverişinin ne kadara mal olacağı.

Yıllardır verdikleri mücadeleler sonucunda kırtasiye ürünlerinin yüzde 99’unu güvenilir hale getirdiklerini ve veliler ile öğrencilerin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabileceklerini belirten Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil, bu yıl için önemli bazı ürünlerin tavsiye edilen satış fiyatlarını ve bir öğrencinin ortalama kırtasiye alışverişinin tutarını açıkladı.   

TÜKİD verilerine göre, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde kırtasiye ürünlerinin fiyatları şöyle olacak:   


ÜRÜN                         BİRİM FİYATI
 
Küçük Boy Yazı defteri            3.50 TL
Küçük Boy Resim defteri            5 TL
Makas                        3.25 TL
Yapıştırıcı                    6 TL
Kalem Çantası                    10 TL
Kalemtraş                    2.50 TL
Kırmızı Kalem (12 Adet)            15 TL
Silgi                        1.25 TL
Kurşun kalem (1 Adet)            1.15 TL
Ataç                        1.5 TL
Sayı Fasulyesi                    2.25 TL
Abaküs                    10 TL
Oyun Hamuru (4 Renk)            15 TL
Sunum Dosyası (60’lık)            20 TL
Kuru Boya (12 Renk)                8 TL
Pastel Boya (12 Renk)                6 TL 
Elişi Kağıdı (10’lu)                4 TL
Çelik Matara                    25 TL
Beslenme Çantası                28 TL
Renkli Sünger                    7.50 TL
Parmak Boyası (6 Renk)            11 TL
Cetvel                        1.5 TL
Pergel                        8 TL
Fon Kartonu (10 Renk)            5.50 TL
 
 
Okul ve sınıflarına göre yeni dönemde kırtasiye alışverişi ortalaması: 
 
Okul öncesi
 
Devlet        330-410 TL
Özel        490-650 TL
 
İlköğretim
 
Devlet        250-330 TL
Özel         425-500 TL
 
Orta öğretim
 
Devlet        165-250 TL
Özel        350-425 TL
 

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