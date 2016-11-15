OİB, BİG BANG FİNALİNDE 5 PROJEYE 250 BİN TL ÖDÜL VERDİ

İSTANBUL (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), sektörde başarılı projeleri hayata geçirmek amacıyla iş birliği yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent’in girişimcilik yarışması "İTÜ Çekirdek Big Bang" finalinde beş projeyi toplam 250 bin TL ile ödüllendirdi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, OİB ve İTÜ Arı Teknokent arasında otomotiv endüstrisinde başarılı projelerin hayata geçmesi amacıyla yürütülen iş birliği bu yıl da meyvesini vermeye devam ediyor.

OİB, her yıl düzenlediği Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması'nda dereceye giren ve İTÜ Çekirdek'te ön kuluçka ve hızlandırıcı süreçlerindeki eğitimlerini tamamlayan projelere, İTÜ Çekirdek Big Bang finalinde toplam 250 bin TL ödül verdi.

Yarışmanın finalinde girişimcilik ve üretim yolunda ilk adımı atan projelerden Metrobi 70 bin TL, Formulate 60 bin TL, Progin-Bilişim-Transafe 50 bin TL, Nanografen 35 bin TL ve Parkkolay 35 bin TL ödüle layık görüldü.

Ödül alan projelerden Metrobi, bulut tabanlı altyapıyla yapay zeka ve veri bilimini kullanarak toplu ulaşım yöneticileri ile yolcularına ihtiyaç duyduğu araç ve bilgileri sağlıyor. Formulate projesi, parça başına üretimi 5 dakikanın altına indiren yeni nesil reçine formülasyonu sunarken, Progin-Bilişim-Transafe, araçlara sonradan monte edilebilen radar temelli çarpışma ve takip mesafesi uyarı sistemi getiriyor. Nanografen projesiyle yeni nesil araçlar için grafen ile güçlendirilen hafif, dayanıklı ve maliyeti düşük kompozit iç tirim parçası üretilirken, Parkkolay mobil uygulamasıyla da bir dakikada otopark bulunması ve rezevaryon yapılması sağlanıyor.

- "Akıllı ulaşım sistemleri pazarından daha fazla pay alınmalı"

Big Bang töreninde proje sahiplerine ödüllerini OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu ve OİB Yönetim Kurulu Üyesi Emre İncekara birlikte verdi.

Burhanoğlu, törende yaptığı konuşmada, OİB olarak yeni nesil projelere yatırım yapmaları gerektiğini ve bu yıl yarışmada çıtanın yükseldiğini memnuniyetle gördüklerini ifade etti.

"Eski sermaye, yeni nesil akıllara akmalı ki geleceğe sahip çıkalım." diyen Burhanoğlu, son 100 yılda nüfus ve sermaye 6 kat artarken, dolaşımın bin kat arttığını ve 1,5 trilyon dolarlık yeni bir pazar oluştuğunu, bu pazardan akıllı ulaşım sistemlerine getirilen yeni projelerle pay almak istediklerini kaydetti.

İTÜ Çekirdek ile iş birliklerinin proje sahiplerine girişimcilik alanında deneyim, vizyon ve know-how katacağını belirten Burhanoğlu, "Otomotiv endüstrisi tasarım, Ar-Ge ve inovasyona yoğunlaşmalı. Bu alanda güçlü olmanın yegane yolu, Türkiye’de üretilen araç ve parçaların katma değerlerinin yükseltilmesidir." dedi.

Burhanoğlu, bu amaçla Ekonomi Bakanlığı'nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) koordinatörlüğünde bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri "Türkiye Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması" ile proje ve fikirleri sektörle buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu yolda önemli bir adım olan İTÜ Çekirdek iş birliğinin fikirden sanayiye giden yolda girişimcilere destek olarak sektöre katkıda bulunabileceğini vurgulayan Burhanoğlu, "Bu proje sayesinde, girişimciler fikirlerini projeye, ürüne ve hizmete dönüştürebilmeleri için araştırmalarını yapabilecekleri ortama sahip oldu. Fikir halinde olan projeler ete kemiğe bürünerek birer ürün ve prototip olarak sanayiye kazandırılıyor." diye konuştu.

Ömer Burhanoğlu, toplumda girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge kültürünün oluşturularak teknoloji tabanlı ekonomik değer yaratmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İTÜ Çekirdek ile iş birliğimiz bilinçli ve başarılı start-up firmalarının kurulmasını sağlayacak, proje ve fikirden sanayiye giden yolda girişimcilere destek olacak, sektörümüze katkıda bulunabilecek bir çalışmadır. İş birliğiyle fikirlerin sanayileşip, üretime dönüşmesini ve endüstrimize birer çıktı olarak katkı sağlamasını amaçladık. Big Bang ile de başarılı projeleri ödüllendirdik. Bu projelerin önümüzdeki dönemde de takipçisi olacağız."

Ticarileştirilebilir projelere sahip çıkıp geliştirilmelerini sağlayan İTÜ Çekirdek, bu yıl "Otomotiv Teknolojileri" özel kategorisiyle otomotiv endüstrisinde algı değiştirecek inovatif projelere sahip çıktı. Projelerin geliştirilerek hayata geçirilmeleri için kuluçka ortamı sunan İTÜ Çekirdek, burada başarılı olanları "İTÜ Çekirdek Big Bang" organizasyonuyla girişimcilik yönünde teşvik etti. Başarılı projelerin hayata geçebilmesi için sanayicilerle tanışma fırsatı da verilecek olan organizasyonda, proje sahiplerinin üretime odaklanması sağlanacak.

Anadolu Haber Ajansı