Öğrencilerin kiralık ev arayışı piyasayı hareketlendirdi

Üniversite yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından eğitim öğretimde yeni dönemin başlamasına sayılı günler kala, kiralık ev arayışlarını hızlandıran öğrenciler, piyasayı hareketlendirdi. RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, “İstanbul genelindeki ofislerimizden aldığımız bilgilere göre, öğrencilerin kiralık ev arayışları özellikle Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy ilçelerinde yoğunlaşıyor” dedi.

Genellikle iki ya da üç öğrencinin aynı evi paylaşmayı tercih ettiğini belirten Karahan, “Bu doğrultuda, en çok talep gören daire tipleri de 1+1 ve 2+1’ler oluyor. Kişi sayısının artmasına paralel olarak 3+1’lere de talep olabiliyor. Fiyatlar aynı ilçe sınırlarında sokağa göre bile değişiklik gösterse de, 1+1 kiralık dairelerin fiyatları Bakırköy’de 1.200 TL’den başlayıp 1.500 TL’ye kadar çıkarken, Beşiktaş merkez ve Ortaköy bölgesinde minimum kira bedeli 1.600 TL, Göztepe - Kadıköy arasında 1.400 TL seviyesinde bulunuyor. 2+1’lerde ise Bakırköy’de 1.500 ile 2.000 TL arasında olan ortalama kira bedelleri, Beşiktaş’ta 2.200 TL’den başlayıp bazı mahallelerde 3.500 TL’ye kadar çıkıyor. Kadıköy’de ise 3 bin TL’ye kadar olan evler öğrencilerin talep gösterdiği daireler arasında yer alıyor” dedi.

Kadıköy’de düştü Beşiktaş’ta yükseldi

Karahan’ın verdiği bilgilere göre öğrencilere kiralanan konutların fiyat artışlarına ilişkin standart bir uygulamadan söz etmek mümkün değil: “Geçen yıl 2.800 TL’ye kiralanan bir dairenin bu yıl 2.400 TL’ye kiraya verilmesi örneğinden de görüleceği gibi, Kadıköy’de fiyatlarda düşüş söz konusu. Beşiktaş’ta ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 ile 20 arasında bir artış var. Genel olarak ev sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda, daha yüksek ya da rayiçlerden daha aşağıda fiyatlarda da anlaşma sağlanabildiği söyleyebiliriz.”

Öğrencilerin kiralık evlere yönelik öncelikli kriterlerinin okula ve sosyal ortamlara yakınlık olduğunu ifade eden Karahan, “Ayrıca, toplu taşıma ile kolay ulaşılabiliyor olması da önemli bir kriter. Binanın yaşı çok önemsenen bir özellik değil ancak binada fiber internet ve uydu televizyon altyapısı gibi teknolojik olanaklar bulunması aranan nitelikler” dedi.