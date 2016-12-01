"OCAKTA TÜTÜN VE ALKOLDE VERGİ ARTIŞI OLMAYACAK"

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesine ilişkin, "Yaptığımız hesaplamalara göre buradaki artış, sigara fiyatlarına yüzde 5-6 oranında bir yükseliş getiriyor. Buradaki 7 kuruşluk maktu vergi artışına bağlı olarak paket başına ortaya çıkabilecek fiyat artışı 50 kuruş olacak." dedi. Ağbal, tütün ve alkoldeki ÖTV düzenlemesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. 2017 bütçesinin büyümeye destek olacağını, yatırıma, üretime, reel sektöre, ihracata daha fazla destek verecek bir bütçe niteliği taşıyacağını belirten Ağbal, diğer taraftan cari harcamalarda, personel harcamalarında daha ihtiyatlı, daha tasarrufu öne alan bir yaklaşım sergileyeceğini söyledi. Bütçenin gelir gider hedefine bağlı olarak da yıl sonu öngörülerini gerçekleştirmek için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Ağbal, bugün bu adımlardan bir tanesini daha hayata geçirdiklerini anlattı. Tütün ürünlerinde nispi, asgari maktu ve maktu vergi olduğuna işaret eden Ağbal, "Yani üç tane parametreye bağlı olarak oluşan bir vergi oranı var. Biz bunlardan sadece maktu vergiyi artırdık. Maktu vergide 7 kuruş civarında bir artış yaptık. Yaklaşık 25 kuruş olan maktu vergi, 32 kuruşa çıktı." diye konuştu.



Yapılan düzenlemenin sigara fiyatlarında bir artışa neden olacağına dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti: "Bizim yaptığımız hesaplamalara göre ÖTV’de yapmış olduğumuz bu artış sigarada paket başına 50 kuruş kadar bir zammı doğuracak. Burada ortaya çıkacak 7 kuruşluk maktu vergi artışına bağlı olarak ortaya çıkabilecek fiyat artışı paket başına 50 kuruş olacak. Bugün piyasada farklı fiyatlarda sigara satılıyor. Yaptığımız hesaplamalara göre buradaki yapmış olduğumuz artış, sigara fiyatlarına yüzde 5-6 oranında bir artış getiriyor. Her ne kadar maktu vergi tek başına bakıldığında 25 kuruştan 32 kuruşa çıkarılmışsa da bu maktu vergi toptan perakende satış fiyatı içerisinde çok düşük bir orana sahip olduğu için, buradaki artışın ne olduğunu söylerken, sadece perakende satış fiyatındaki yansımaya bakmak lazım. Mesela 12 liraya satılan sigara bu yaptığımız düzenlemeden sonra sektörün de hiçbir kaybı olmadan, yani üreticinin, dağıtıcının, bayinin hiçbir kaybı olmadan, piyasadaki üretim ve tüketim zincirindeki aktörlerinin herhangi bir şekilde paylarında bir kayıp olmadan 50 kuruşluk bir artış yapmaları halinde buradaki getirilen vergi düzenlemesini kompanse etmek mümkün."



Tütündeki vergi artışının yıl sonu enflasyona etkisi 0,26 puan

Ağbal, yaptıkları bu düzenlemenin bir miktar enflasyona etkisi olacağını belirterek, "Yaptığımız teknik çalışmalar sonucunda yıl sonu enflasyonuna 0,26 puanlık bir ekleme doğuracak." ifadesini kullandı. Enflasyon dinamiklerinin birçok faktöre bağlı olduğunu dile getiren Ağbal, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 7,5 olarak açıklandığını, yapılan düzenlemeye rağmen, yine de enflasyon gerçekleşmeleri konusunda aynı tahminin gerçekleşeceğini ümit ettiğini, orada bir sıkıntı olacağını düşünmediğini söyledi. Ağbal, tütündeki vergi artışının bütçeye toplamda 2,7 milyar liralık bir gelir etkisinin olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Bir süredir piyasada özellikle sarmalık tütün denilen ürünlerin kayıt dışı satışlarda artış olduğunu belirten Ağbal, Maliye ve İçişleri Bakanlığı olarak kayıt dışı sarmalık tütün satışına karşı da kapsamlı bir mücadeleyi sektörle birlikte yürüteceklerini bildirdi. Sigara sektörünün kayıtlı olmasını çok önemsediklerini vurgulayan Ağbal, "Burada vergi artışları ister istemez kayıt dışılığı ve kaçakçılığı etkileyebiliyor. Burada hem Emniyet kuvvetlerimiz hem Maliye hem Tütün Kurulu hep beraber bunların üzerlerine gittik ve gitmeye devam edeceğiz. Bunları süratle azaltma noktasında çok ciddi bir çalışma içerisine de gireceğiz." şeklinde konuştu. Ağbal, bunların kontrolsüz, vatandaşın sağlığını olumsuz yönde etkileyecek standart dışı üretim ve satışlar olduğuna işaret ederek, vatandaşlara bu tür ürünlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.



"Ocakta tütün ve alkolde vergi artışı olmayacak"

Bazı alkollü içeceklerde de maktu vergilerde ÖTV'yi yüzde 10 arttırdıklarını anlatan Ağbal, "Ortalama perakende satış fiyatlarında yüzde 3 civarında bir artış olacağını hesaplıyoruz. Daha fazla bir artış biz beklemiyoruz." dedi. Her sene yıl başında ve temmuz ayında yeniden değerleme oranı nispetinde zaten alkolde ve tütün ürünlerinde maktu vergilerin arttığını anımsatan Ağbal, şu bilgileri aktardı: "Dolayısıyla biz bu düzenlemeyi şimdi aralık ayında yaptığımız için hem tütün hem alkollü içecekler için ocak ayında artık yeniden değerleme oranına bağlı ilave bir artış olmayacak. Bugün alkolde yapmış olduğumuz yüzde 10 artışın aslında bir kısmı zaten ocakta yeniden değerleme oranında yaklaşık yüzde 3 civarında zaten gelecekti. Biz burada Maliye politikasının önceliklerini dikkate almak suretiyle aralıkta yaptık. Ocakta, artık gelecek sene içerisinde herhangi bir şekilde tütünde, alkolde herhangi bir vergi artışı olmayacak. Bu düzenlemelerden sonra 2017 yılı ile ilgili bir düzenleme düşünmüyoruz. Şu anda böyle bir planımız yok. Yeniden değerleme oranına bağlı olarak artış ayrı ama biz hükümet olarak bu yapmış olduğumuz düzenlemeler dışında ayrıca bir düzenleme yapmayı şu anda planlamıyoruz. Ocakta yeniden değerlemeye bağlı artışlar olmayacak, hem tütünde hem alkolde yapmış olduğumuz artışlar yapılmış oldu. 2017 temmuz ayında yeniden değerleme oranına bağlı bir artış olacak."



"Alkoldeki ÖTV artışının enflasyona etkisi olmayacak"

Ağbal, taze üzüm şarabı, elma, armut şarabı gibi bazı şarap ürünlerinde vergi artışına gitmediklerine de dikkati çekti. TÜFE sepetinde alkollü ürünlerin payının sadece yüzde 0,35 olduğuna işaret eden Ağbal, perakende satış fiyatlarına yüzde 3 yansıyan bu düzenlemenin enflasyona hemen hemen hiçbir etki yapmayacağını değerlendirdiklerini, enflasyona dönük bir sonucunun olmayacağını söyledi. Ağbal, alkollü içeceklerde yapılan vergi düzenlemesinin 2017 bütçesine yaklaşık 540 milyon lira gelir etkisi olacağını bildirdi. Yaptıkları düzenlemeleri maliye politikasının geneli içerisinde değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Ağbal, "Maliye politikası çerçevesini nasıl oluşturmamız gerekiyorsa biz ona dikkat ediyoruz. Hem gider hem gelir tarafında seçici bir takım tercihlerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı