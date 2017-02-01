OCAK AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, ocakta 2 milyar 69 milyon 424 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2017'nin ocak ayında 2 milyar 69 milyon 424 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 253 milyon 7 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 233 milyon 868 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti. Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 146,3'le zeytin ve zeytinyağı, yüzde 57,2'le de gemi ve yat sektörlerinde kaydedildi. Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 81,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 14,3'lük artışla 8 milyar 538 milyon 111 bin dolarlık ihracat yapıldı. Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 15,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 14,4 yükselişle 1 milyar 661 milyon 216 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 3,1 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 39,2 artışla 328 milyon 720 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.



AB'nin payı yüzde 50'ye dayandı

Miktar bazında ihracat, ocakta yüzde 21,2 artarak 8,9 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Bu ülkelere yapılan ihracatta Almanya'ya yüzde 4,1, İtalya’ya yüzde 9,9 ve ABD'ye yüzde 13,6, İngiltere'ye yüzde 6,4 ve Irak'a yüzde 42,4 artış gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ocak ayında en yüksek ihracat artışını ise yüzde 57 ile Rusya, yüzde 42,4 ile Irak elde etti. Ülke grubu bazında ihracat bakıldığında, ocakta, Uzakdoğu ülkelerine ihracat yüzde 84 artış ile en fazla artış yaşanan ülke grubu olurken, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yüzde 12,8 artış kaydetti.



Bu arada ocak ayında ihracat 56 ilde arttı. En fazla ihracat yapılan üç il; 4 milyar 304 milyon 88 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 4 milyon 661 bin dolarla Bursa ve 1 milyar 3 milyon 422 bin dolarla Kocaeli şeklinde sıralandı.

Anadolu Haber Ajansı