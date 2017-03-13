banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

NÜKLEER ENERJİDE FRANSIZ-TÜRK İŞ BİRLİĞİ

13 Mart 2017 Pazartesi 10:13
Bu haber 4403 kez okundu

Fransız Assystem Türk Envy'nin yüzde 51'ini satın aldı

NÜKLEER ENERJİDE FRANSIZ-TÜRK İŞ BİRLİĞİ
ANKARA (AA) - Küresel anlamda nükleer mühendislik hizmetleri sunan Fransız Assystem, nükleer santral saha mühendisliği yapan ilk Türk şirketi Envy'nin yüzde 51 hissesini aldı.

Her iki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, Akkuyu ve Sinop nükleer santral projelerinin saha mühendisliği çalışmalarını yürüten Envy'e, Türkiye ve bölge pazarındaki fırsatları değerlendirmek için Fransız Assystem ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Envy İş Geliştirme Direktörü Alper Yahşi, satın almayla Assystem'in Türkiye'ye ve mühendislik servislerine duyduğu güveni ortaya koyduğunu belirterek, mevcut güçlerini uluslararası arenaya taşımak için bu iş birliğine gittiklerini vurguladı.

Assystem'in global alandaki bilgi ve birikimlerini bu ortaklık yoluyla Türkiye'ye aktarmasının yolunu açtıklarına dikkati çeken Yahşi, "Artık Avrupa dahil olmak üzere hizmetlerimizi yurt dışında da sunabilme imkanına sahibiz, Türkiye'deki projelerde ise çok ileri aşamalarda yer alabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Assystem ET&I Kıdemli Başkan Yardımcısı Thomas Branche da Türkiye'nin nükleer programını destekleyen en büyük nükleer mühendislik şirketi olmayı hedeflediklerini kaydederek, dijital teknolojiler, güvenlik ve siber güvenlik konularında da ülkenin önde gelen mühendislik şirketlerinden birinin oluşmasını sağlamak istediklerine dikkati çekti.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.