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NİSAN AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

01 Mayıs 2017 Pazartesi 12:01
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-Otomotiv endüstrisi, 2 milyar 299 milyon 136 bin dolarla nisan ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu

NİSAN AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI
İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, nisanda 2 milyar 299 milyon 136 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın nisan ayında 2 milyar 299 milyon 136 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 352 milyon 877 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 232 milyon 793 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti. Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 71,9 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 46,9 ile de çelik sektörlerinde kaydedildi. Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 64,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 5,6'lık artışla 7 milyar 611 milyon 865 bin dolarlık ihracat yapıldı. Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 8,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,8'lik düşüşle 957 milyon 379 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 3,8 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 33,2'lik artışla 448 milyon 854 bin dolarlık ihracat kaydedildi. 

Amerika'ya ihracat yüzde 28,2 arttı
Nisanda en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Amerika, İtalya ve Irak oldu. Bu ülkelere yapılan ihracatta Almanya'ya yüzde 5,4, İngiltere'ye yüzde 3,6 düşüş yaşanırken, Amerika'ya yüzde 28,2, İtalya'ya yüzde 12,3, Irak'a ise yüzde 22,8 artış gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayında yüzdesel bazda en yüksek ihracat artışı yüzde 2 bin 379,1 ile Cebeli Tarık, yüzde bin 62,3 ile Jamaika, yüzde 701,4 ile de Guatemala'ya kaydedildi. En fazla ihracat yapan üç il; 5 milyar 113 milyon 923 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 159 milyon 935 bin dolarla Bursa ve 1 milyar 41 milyon 371 bin dolarla Kocaeli şeklinde sıralandı. Bu dönemde ihracatını en fazla artıran ilk 3 il ise yüzde 3 bin 730,6 ile Muş, yüzde 922,2 ile Gümüşhane, yüzde 375,2 ile de Elazığ olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Haber Ajansı
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