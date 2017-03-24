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NİHAT ZEYBEKCİ MAKAM ARACINI DEĞİŞTİRDİ

24 Mart 2017 Cuma 10:49
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Bakan Zeybekci: - "Protesto veya bir karşı hareket şeklinde yaptığımız bir hareket değildir. Diğer araçlarımızla ilgili de tercihimizi aynı şekilde farklı alternatiflerle değerlendirmek istiyoruz"

NİHAT ZEYBEKCİ MAKAM ARACINI DEĞİŞTİRDİ
DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Alman markalı makam aracını değiştirerek Japon markalı aracı kullanmaya başlamasına ilişkin, "Protesto veya bir karşı hareket şeklinde yaptığımız bir hareket değildir. Diğer araçlarımızla ilgili de tercihimizi aynı şekilde farklı alternatiflerle değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Zeybekçi, Denizli'deki temasları sırasında makam aracının değiştirilmesine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Alman markasından vazgeçip Japon markalı bir aracı kullanmasının protesto amaçlı olmadığını anlatan Zeybekci, "İlla ki Alman arabası kullanmak veya kullanmamak gibi bir tercihim olmadı. Gönlümden geçen Türkiye'deki vatandaşlarımızın, işçilerimizin emekleriyle ülkemizdeki fabrikalarda üretilmiş olan araçları kullanmaktır. Protesto veya bir karşı hareket şeklinde yaptığımız bir hareket değildir. Bu şekilde bir tercihimiz oldu. Diğer taraftan da diğer araçlarımızla ilgili de tercihimizi aynı şekilde farklı alternatiflerle değerlendirmek istiyoruz. Tercihimizi ekibimizdeki diğer araçlara doğru genişleterek de devam etmek istiyoruz." dedi.

Toyota'nın Ekonomi Bakanlığına denemek üzere verdiği arabaya bindiklerini, aracın fiyatıyla ilgili bilgisinin olmadığını dile getiren Zeybekci, deneme süresinin ardından karar vereceklerini ifade etti.

Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Firmanın bize söylediği, bunu kullanmamız halinde çok cazip imkanlar sağlanacağı yönünde. Bunun dışında konunun spekülasyonlara tabi tutulması, aracın fiyatıyla ilgili tevatürlerde bulunulması yakışıksız olur, yanlış olur. Sadece bu şekilde bir doğru bilgiyi paylaşırsak son derece iyi olur. Toyota firması bize denemek için verdi, ileride kararımız böyle olursa, hukuki anlamda da arabayı almamızla ilgili bir engel olmazsa niye kullanmayalım diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, yeni makam aracının hibrit teknolojisine sahip olması nedeniyle yakıt tüketimi ve karbon emisyonunun düşük olduğunu da sözlerine ekledi. 


Anadolu Haber Ajansı
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