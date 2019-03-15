nalburdayım.com 'a eliniz alışacak

İstanbul’ un önemli inşaat malzemesi tedarikçilerinden Neyzen Yapı Market; e-ticaret sitesi yatırımı nalburdayim.com ile tüm Türkiye’ ye hizmet vermeye başladı.

Bünyesinde 60 a yakın ulusal ve uluslararası markayı barındıran Neyzen Yapı Market; bayileri, prestijli projeleri, inşaat firmaları ve yapı marketlerinden sonra avantajlı fiyatlarını nalburdayim.com aracılığı ile tüm Türkiye’ ye faydalandırmaya kararlı.

Genç yaşına rağmen 25 yıldan fazla sektör tecrübesi olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ozan BÜK,

“Yıllardır verdiğimiz istikrarlı, güvenilir hizmet ve değerli markalar ile müşterilerimizin ayaklarını Neyzen e alıştırdık. nalburdayim.com’ u denediklerinde; aldıkları hizmetten memnun kalacaklar ve müşterilerimizin ayaklarından sonra bu sefer de ellerini nalburdayim.com’ a alıştıracağız.” dedi.

8000 m2 lojistik merkezi, tecrübeli ve dinamik çalışanları ve onlarca araçlık kendi filosu ile ağır inşaat malzemelerini de şimdilik İstanbul’ dan başlayarak uygun taşıma maliyetleri ile müşterilerine ulaştıracaklarını belirtti.

“Bu zorlu sektörde e-ticaret alanında sağlam bir yer edinebilmenin ancak iyi analizler, doğru hamleler, zamanı yakalayabilmek ve en önemlisi yaptığınız her işte güven kazanabilmek ile mümkün olabileceğini” söyledi.

“Nöbetçi nalburunuz” sloganı ile 2019 yılı başında iş başı yapan nalburdayim.com’ da mevcut binlerce ürün’ün sayısı her geçen gün artıyor. Müşterilerine seçkin markalarının dışında kendi markaları BİNA STORE ve DİP’i de sunan sitede aktüel ürün, haftanın ürünü, fırsat ürünleri, ücretsiz kargo ..vb bir çok avantaj sunuluyor.