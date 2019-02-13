Nakliyecilerden ‘Blockchaın’ atağı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), dijital değişim ve dönüşüm süreci kapsamında, Türkiye'de sürdürülebilir Blockchain ekosistemi oluşturulması ve yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesi amacıyla oluşturulan Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği Blockchain Türkiye Platformu'nun (BCTR) Platin üyesi oldu. UND, BCTR bünyesinde yürüteceği faaliyetlerle üyelerinin maliyetlerini düşürmeyi, dış ticaret işlemlerinin blockchain tabanlı platformlar üzerinden ve ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde yürütülmesini sağlamayı, sınır geçiş süreçlerinin “akıllı sınırlar” konseptinde yeniden düzenlenmesini, zaman kayıplarının ortadan kaldırılmasını ve bu yolla verimliliğin artırılmasını hedefliyor.

1 milyona yaklaşan boş seferler için çare olabilir!

Konuyla ilgili açıklama yapan UND İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke, “Taşımacılık sektöründeki şirketler, tüketici gereksinimlerine adapte olma yeteneklerine göre şekilleniyor ve verimliliklerini artırmaya, nakliye maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan yeni teknolojileri uyguluyor. Lojistik dünyasında Blockchain (blok zincir teknolojisi) sektörde önemli kayıplara neden olan bir takım verimsizliklere çözüm olarak ortaya çıktı. Blockchain teknolojisinin mutlak bir oyun değiştirici olduğuna inanan UND, hem işletme sahiplerine hem de tüketicilere fayda sağlayacak iyileştirme ve uygulanabilirlik olanakları üzerine çalışmalar yürütüyor. Bunun önemli bir adımı olarak Blockchain Türkiye Platformu’na Platin üye olduk” diye konuştu. Ereke, Blokchain teknolojisini kullanarak uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektöründeki Türk tırlarının yıllık 1 milyona ulaşan boş sefer sayılarının da verimli analizlerle kontrol edilebileceğine dikkat çekti.

ABD’nin ünlü finans kuruluşu Morgan Stanley’in araştırmasına göre, global lojistik sektöründe Blockchain’in sunacağı gelir fırsatının 500 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor. UND, konsorsiyumlar kurarak, Blockchain teknolojisinin sektördeki uygulayıcısı ve ekosistemin önemli oyuncusu olmayı amaçlarken, bu konuda evrensel standartların oluşturulması yolunda da çalışmalar yürütüyor.

BCTR’nin üye sayısı 5o’ye yaklaştı

Blockchain Türkiye Platformunda UND’nin yanı sıra, Türk Hava Yolları, Pegasus, Eczacıbaşı, Turkcell, Koç Sistem, Deloitte, Microsoft, IBM, Garanti, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Ford Otosan, EnerjiSa gibi çeşitli sektörden 50’ye yakın öncü firma bulunuyor. Blockchain Türkiye Platformunun danışma kurulunda, dünya çapında ünlü Türk akademisyenler ve konusunda uzman kişiler yer alıyor.