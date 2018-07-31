MÜSİAD’DAN GÜNEY AFRİKA VE ZAMBİYA ÇIKARMASI

Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BRICS Zirvesi için gittiği Güney Afrika ve ardından gerçekleşen Zambiya temasları kapsamında bir takım ziyaretlerde bulundu. Programda Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar ve MÜSİAD Güney Afrika Şube Başkanı Ebubekir Salim de yer aldı.

Genel Başkan Kaan, Güney Afrika programı kapsamında ilk olarak Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya Binası’nın açılışına katıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Kaan, Güney Afrika Şubesinin faaliyetleri ve MÜSİAD’ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

MİNERA İle MoU Anlaşması İmzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Güney Afrika’daki temaslarına devam eden Kaan,23 Müslüman ülkede canlı yayın yapan ITV’ye katılarak MÜSİAD’ın projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaan TV programının ardından Güney Afrika’nın ilk siyahi Başkanı Nelson Mandela’nın torunu ve aynı zamanda MÜSİAD Güney Afrika Şubesi Kurucu Üyesi Mandla Mandela ile bir araya geldi.

Güney Afrika’da iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile bir araya gelen Kaan, Güney Afrika’nın en önemli ticari kuruluşlarından MİNERA ile MoU anlaşması imzaladı. Programın ikinci gününde de temaslarını sürdüren Kaan, Emine Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen Maarif Vakfı Güney Afrika Ofisi açılışına katıldı.

Güney Afrika-Türkiye Networking Toplantısı MÜSİAD Ev Sahipliğinde Düzenledi

MÜSİAD Güney Afrika Şubesi ev sahipliğinde, Johannesburg’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Türkiye-Güney Afrika Networking Yemeği programı düzenlendi. Güney Afrikalı iş insanları ile ikili görüşmelerde bulunan Kaan, Güney Afrika’daki iş ve yatırım fırsatları hakkında bilgi aldı.

Zambiya’daki Temsilcilik Çalışmaları Hızlandırıldı

Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Güney Afrika’daki temaslarının ardından Zambiya’ya geçti. Burada iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelen Kaan, Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) ile Zambiya Yatırım Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Zambiya’daki temsilcilik çalışmaları için bir dizi temaslarda bulunan Kaan, Afrika’daki teşkilat ağının genişletilmesi adına önemli adımlar attı.

Finansman Sorununu Afrika’da Çözebiliriz

Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Güney Afrika ve Zambiya ziyaretlerine ilişkin izlenimlerini anlattı. Afrika’dan daha fazla istifade etmek istediklerini belirten Kaan, Afrika’nın bugününü değil geleceğini düşündüklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

“2050 senesinde şu anda 1,3 milyar olan Afrika nüfusunun 4 milyarın üzerine çıkmasının bekliyoruz. Bu anlamda Afrika müthiş bir potansiyel barındırıyor. MÜSİAD olarak 2018 yılını, “Afrika Yılı” olarak ilan ettik. Dünya genelinde 74 ülkede faaliyet gösteriyoruz. MÜSİAD’da gıdadan inşaata, tekstilden otomotive her türlü altyapıya sahip üyeler mevcut. Şu anda 12 olan Afrika şube sayısını 21’e çıkarmayı planlıyoruz.

Yakın süreçte, ne kadar çok Afrika’yla ilgilenilirse, ne kadar iş temsilcisi gelirse o kadar fırsat yakalayabiliriz. Diğer ülkelerden kaynaklanan finansman sorunlarının çözümlerinin de buralara taşınması gerekiyor. Bu minvalde Afrika, hedef pazarlarımızın başında geliyor.”

Afrika Stratejik Bir Öneme Sahip

Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkan İbrahim Uyar ise, Güney Afrika ve Zambiya ziyaretlerinin ülkemiz ve MÜSİAD adına son derece verimli geçtiğini, kurulan iki ilişkiler ile MÜSİAD’ın belirlediği “Ticari Diplomasi” vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attıklarını kaydetti. Uyar, Afrika’nın MÜSİAD’ın faaliyet ve çalışmalarında stratejik bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle 2018 yılını Afrika Yılı olarak ilan ettiklerini belirtti. Afrika’daki teşkilat ağının genişletilmesine yönelik faaliyetlerin hızla sürdüğüne dikkat çeken Uyar, yıl sonuna kadar 30 Afrika ülkesinde temsil edileceklerini belirtti.