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MÜSİAD KOBİ DESTEK KREDİSİ AÇIKLAMASI

Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Berat Albayrak tarafından tanıtılan KOBİ Destek Kredisine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

MÜSİAD KOBİ DESTEK KREDİSİ AÇIKLAMASI

Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Berat Albayrak tarafından tanıtılan KOBİ Destek Kredisine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:18
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MÜSİAD KOBİ DESTEK KREDİSİ AÇIKLAMASI

Kaan açıklamasında şu hususlara dikkat çekti:

KOBİ’lerin gelişebilecekleri uygun şartların sağlanması, sürdürülebilir bir refah artışının sağlanabilmesi için elzemdir. Zira toplam ihracatımızın %55,1’ini, toplam ithalatımızın ise %37,7’sini yaparak cari fazla veren KOBİ’lerimiz, her anlamda ekonomimizin bel kemiğini oluşturmaktadır. Büyük işler başaran bu küçük firmalarımızın, finansmana erişim sorunu başta olmak üzere, gelişimini ve piyasadaki etkinliğini artıracak her türlü teminat ve teşvik mekanizmasının destekçisi olacağımızı daha önce de ifade etmiştik. Bu bağlamda T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Berat Albayrak tarafından tanıtılan KOBİ Destek Kredisini, iş dünyası adına memnuniyetle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak her fırsatta dile getirdiğimiz gibi; Türkiye ekonomisinin, büyümenin lokomotifi olan KOBİ’lerin üzerinde yükseleceğine olan inancımızı yineliyoruz.

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