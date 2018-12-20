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Multinet Up’tan kahve festivali tadında kampanya

Multinetliler eşsiz kahve lezzeti sunan 3. nesil kahvecilerde yapacakları harcamada yüzde 10 TATLIPARA kazanıyor.

Multinet Up’tan kahve festivali tadında kampanya

Multinetliler eşsiz kahve lezzeti sunan 3. nesil kahvecilerde yapacakları harcamada yüzde 10 TATLIPARA kazanıyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 17:28
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Multinet Up’tan kahve festivali tadında kampanya

Multinet Up’ın sadakat programı TATLIPARA bu kez 3. nesil kahve noktalarında kazandırmaya devam ediyor. Multinet Up’ın mobil uygulaması MultiPay üzerinden, bulundukları 3. nesil kahve noktasını seçerek ‘Bugün Buradayım’ diyen Multinetliler, 15 TL ve üzeri ilk harcamalarında yüzde 10 TATLIPARA kazanıyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanya ile Multinetlileri şehrin en seçkin kahvecilerinde festival tadında bir fayda bekliyor.

Kampanyanın geçerli olduğu kahve noktaları, Moc Karaköy; Cup Of Joy’un Zorlu Center, Bebek, Vadi İstanbul, İstanbul Modern şubeleri; Petra Coffee’nin Kanyon, Teşvikiye, Akmerkez, Esentepe, Sarıyer şubeleri ile Coffeeshop Company’nin Carousel AVM, Axis, Özdilek ve Tahtakale şubelerinde olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Multinet
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